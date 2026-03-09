馬祖5/20聯合婚禮 打造新人獨特戰地浪漫

連江縣政府於5月20日在北海坑道前方廣場舉辦馬祖聯合婚禮，預計邀請6對新人參與。（圖為連江縣政府提供）

連江縣政府今年辦理第2屆「愛在馬祖、情定島嶼」聯合婚禮，訂於115年5月20日（諧音我愛你）──這個滿載愛意的日子，在南竿鄉北海坑道前廣場，為新人們打造一場全國獨一無二的戰地婚禮。

連江縣政府民政社會處長曾玉花說，114年首屆聯合婚禮，新人們在國軍劍門儀隊的祝福下攜手走過紅毯，劍光閃耀、海風送暖，那一幕幕動人畫面至今仍讓人難忘。

曾玉花說，歡迎有意願的新人報名參加，不限設籍連江縣，凡已完成或預定於活動當日辦理結婚登記新人皆可報名。活動全程免費，縣政府提供專業妝髮造型、婚禮攝影紀錄、精美新人禮包，以及連江縣縣長王忠明親自祝福贈禮，讓新人擁有最溫暖、最難忘的婚禮回憶。報名期間自即日起至115年4月15日止，名額有限，額滿為止。

凡有意願參與的新人，可透過網路表單進行報名，或撥打電話洽詢0836-22381分機6120縣府民社處戶役行政科蔡科長。115年連江縣聯合婚禮預計邀請6對新人參與，招募對象為連江縣民優先、中華民國國民優先、不開放外國人參與。

