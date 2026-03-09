為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬祖5/20聯合婚禮 打造新人獨特戰地浪漫

    2026/03/09 11:29 記者俞肇福／綜合報導
    連江縣政府於5月20日在北海坑道前方廣場舉辦馬祖聯合婚禮，預計邀請6對新人參與。（圖為連江縣政府提供）

    連江縣政府於5月20日在北海坑道前方廣場舉辦馬祖聯合婚禮，預計邀請6對新人參與。（圖為連江縣政府提供）

    連江縣政府今年辦理第2屆「愛在馬祖、情定島嶼」聯合婚禮，訂於115年5月20日（諧音我愛你）──這個滿載愛意的日子，在南竿鄉北海坑道前廣場，為新人們打造一場全國獨一無二的戰地婚禮。

    連江縣政府民政社會處長曾玉花說，114年首屆聯合婚禮，新人們在國軍劍門儀隊的祝福下攜手走過紅毯，劍光閃耀、海風送暖，那一幕幕動人畫面至今仍讓人難忘。

    曾玉花說，歡迎有意願的新人報名參加，不限設籍連江縣，凡已完成或預定於活動當日辦理結婚登記新人皆可報名。活動全程免費，縣政府提供專業妝髮造型、婚禮攝影紀錄、精美新人禮包，以及連江縣縣長王忠明親自祝福贈禮，讓新人擁有最溫暖、最難忘的婚禮回憶。報名期間自即日起至115年4月15日止，名額有限，額滿為止。

    凡有意願參與的新人，可透過網路表單進行報名，或撥打電話洽詢0836-22381分機6120縣府民社處戶役行政科蔡科長。115年連江縣聯合婚禮預計邀請6對新人參與，招募對象為連江縣民優先、中華民國國民優先、不開放外國人參與。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播