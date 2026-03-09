台灣燈會鼓勵搭接駁車 搭車送乖乖逛燈會

嘉義縣政府推動搭接駁車逛燈會，平日搭乘可送乖乖。（圖由嘉義縣政府提供）

2026台灣燈會在嘉義縣登場，3月7日TeamTaiwan大遊行當天吸引200萬人次到訪，擠爆會場，為鼓勵民眾多利用大眾運輸逛燈會，嘉義縣政府與乖乖公司合作推出「搭接駁送乖乖」活動，響應ESG及推動低碳旅遊理念，今天起至12日平日時段搭乘燈會接駁車，即可免費獲得乖乖餅乾1包，邀請民眾搭接駁、逛燈會、做環保，以低碳方式輕鬆暢遊燈會。

嘉義縣政府表示，今天起至12日（週四）下午2點起於接駁車下車點發送乖乖餅乾，每日限量3000包，送完為止，每人限領1包；贈送的乖乖餅乾有4款口味，包含乖乖香辣風味、乖乖五香風味、孔雀奶脆餅乾及孔雀香酥脆香魚口味，採隨機發送、不挑款，希望透過贈禮鼓勵遊客多利用大眾運輸，減少交通壅塞，也能降低碳排放，讓賞燈之旅更加便利舒適。

請繼續往下閱讀...

縣府表示，燈會接駁車共設置4處主要搭乘點，包含台鐵嘉義站（文創園區）、嘉義棒球場（Kano公園）、高鐵嘉義站接駁區及朴子轉運站，民眾可依行程就近搭乘，輕鬆抵達會場。

縣府表示，2026台灣燈會帶來精彩燈飾與多元展演活動，也持續推動綠色旅遊與永續理念，鼓勵民眾多搭乘接駁車前往賞燈，感受燈會的璀璨魅力。

台灣燈會重頭戲法國機械巨獸馬戲團表演。（圖由嘉義縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法