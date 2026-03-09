立院砍經費 農業部率團參加東京食品展廠商減至11家

今年東京食品展將更進一步推廣台灣具有特色的農產品，包含已具銷日實績的台灣鳳梨。（資料照，農業部提供）

全球最重要的食品展之一的東京食品展將於10日開展，因藍白主導的立院削減農業部相關宣傳經費等影響，今年農業部率團參加的廠商家數減少到11家，但展場本身規模則力拚不變，將持續主推台灣鳳梨、香蕉與台灣米。

東京食品展將於10日到13日開展，農業部將由部長陳駿季率台灣廠商赴日參與，農業部國際司副司長溫祖康表示，參與廠商都具產品輸日實績，今年台灣館將以「團圓飯」為主題，因我國都會在吃團圓飯時端出最好的料理，將此概念延伸到展場，將展出最好的台灣農產品分享給日本當地民眾，也將持續建立台灣農產品在日本市場的高端形象。

農業部表示，今年台灣館展出的農產品包含台灣米、甘藷、芒果、芭樂乾、胡蘿蔔、茶葉、龍虎斑、金目鱸、烏魚子、文蛤、滷肉燥等食品。

農業部往年率團參加東京食品展，參加的廠商都是12家以上，今年則首度減少，據了解，就是受立院審議預算時大砍相關經費影響，受限於經費，農業部不僅派員參加人數減少，連徵選有實績的廠商時也只能削減家數，農業部則把目標轉為鞏固原有市場。

日本為我國生鮮水果輸出最大市場，更佔台灣鳳梨外銷九成市場，農業部表示，今年東京食品展台灣館將以台灣水果的鳳梨為帶路雞，國際司指出，因應蓬萊米來台百年，加上因日本當地近年受到缺米等影響，台灣米輸日量穩定增加，因此也率領數家台灣米商參展，繼續衝台灣米在日本市場的市佔率，也會持續對接量販超市通路，包含日本的在地通路商都樂與伊勢丹百貨超市部門等，也規劃除目前搶占的日本一線城市通路外，也會往日本二、三線城市推進，長期目標是希望讓台灣農產品可在全日本都能輕鬆買到。

為提升台灣農產品能見度，農業部近年和日本棒球場館合作推動台灣日，包含在棒球賽事前舉辦台灣水果市集或品嘗台灣加工肉品如貢丸等活動，都大受好評，溫祖康表示，今年將首度和去年獲日本足球賽冠軍的隊伍合作推廣台灣鳳梨和香蕉，透過和日本足球賽事隊伍合作舉辦「台灣水果足球日」，讓台灣農產品更廣泛走入日本人的視野。

