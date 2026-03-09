台灣燈會最後一週！挹注逾230億觀光商機 周邊假日住宿率飆破9成

台灣燈會瑪利歐主燈「GET THE STAR！超級瑪利歐主題燈區」主燈。（資料照，記者吳亮儀攝）

2026台灣燈會在嘉義盛大登場，隨著展期進入最後一週，交通部觀光署表示，燈會為在地挹注超過230億元的龐大觀光商機，且在住宿市場上，燈會鄰近的嘉義縣朴子及太保地區週末假日旅宿住房率已達95%至100%，嘉義市的假日住宿率亦飆破9成，民眾可以多利用平日前來賞燈，以避開假日人潮高峰。

隨著燈會展期進入最後一週，觀光署指出，近期在Instagram、Facebook及 Threads等社群平台上，已有許多民眾分享燈區的光影藝術與打卡照片，各地佳評如潮，燈會口碑持續升溫，也吸引不少民眾專程前往嘉義賞燈，呼籲全國民眾把握難得的賞燈時機。為了讓民眾有更舒適的賞燈體驗，也特別建議多利用平日前來賞燈，以避開假日人潮高峰。

觀光署提醒民眾，假日期間燈區人潮較多，建議提前規劃交通方式並多利用大眾運輸工具，配合現場動線指引與交通疏導措施，以獲得更順暢與安全的賞燈體驗。

觀光署表示，這股賞燈熱潮也同步帶動嘉義縣市在地觀光與消費動能。在住宿市場上，燈會鄰近的嘉義縣朴子及太保地區週末假日旅宿住房率已達95%至100%，整體成長幅度超過34%；同時，嘉義市假日住宿率也飆破9成。

觀光署指出，考量假日旅宿一房難求，目前嘉義市平日住宿率約維持在6成，鼓勵民眾多利用平日規劃「賞燈加住宿」的2日遊行程，不僅能有效避開假日的住房壓力，也能享受更高品質的深度旅遊。

此外，商圈人潮與消費也同步升溫。觀光署表示，嘉義縣政府初步評估，朴子魅力商圈與文化商圈營業額成長約30%至50%，水上與布袋商圈遊客人數亦增加約30%；而嘉義市商圈近期的營業額也連帶成長約3成，顯示燈會活動有效帶動地方觀光消費與商圈活絡。

觀光署表示，台灣燈會成功帶動雲嘉南地區的觀光量能，依嘉義縣政府推估，這次活動不僅將為在地挹注超過230億元的龐大觀光商機，隨著展期進入最後高潮，各項實質觀光效益與周邊經濟產值仍持續強勢攀升中。

