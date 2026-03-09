台東青年暑期職場體驗計畫供200個職缺 縣府:今年有退場機制

縣府舉辦記者會及啟動儀式，宣布今年的 暑期職場體驗計畫開始。（記者劉人瑋攝）

「台東青年暑期職場體驗」計畫再度展開，台東縣長饒慶鈴今（9）日宣布啟動，並指出，今年預計提供200個職缺，即日起至4月10日開放台東在地企業及民間組織等用人單位提案申請；5月1日起開放學生投遞履歷。縣府表示，今年是推動的第4年，制度上己有退場機制，讓勞資雙方能更安心接受媒合。

饒慶鈴表示，「青年發展」2023年首度推動「青年暑期職場體驗實施計畫」，成效良好，去年投遞履歷次數成長到846人、2785次，名額增加至260名，經後續問卷調查結果，有6成9學生表示願意畢業後到台東工作，且工讀結束後仍有25位學生持續在單位服務。

當初推動計畫的原始目的，僅是想幫縣內團體或業者解決暑假二個月人力荒的問題，縣府將提供私部門及第三部門共200個職缺，讓參與的學子能在這兩個月的暑假中，不僅是豐富履歷，更是為未來的職涯定錨，目標是讓青年「在台東看見未來」，最好是「畢業即到台東就業」。

從數據上可見，不少參與青年都可能是到外地唸書的台東子弟，也有許多是本在台東就讀的外地學生，成效滿意度達95%以上，代表臺東縣政府與在地組織、與年輕世代共同創造了極具價值的媒合平台。雖可能不少學生在暑期體驗後未再留在原職缺，但饒表示，宏觀來說，這也算是為國養才。

只是歷來多少還是出現狀況，有的是學生抱持暑期打工兼玩樂，颱風前還下海浮潛被海巡逮回，不久又想偷溜下海又被逮，僱主十分困擾。還有單位沒有冷氣，台北來的學生以為就算在部落「冷氣也題標配」受不了。另外，也有學生發現工作並非自己有興趣，學生和僱主也都感痛苦。

有僱主表示，很少學生是「即戰力」，若是學生有問題，反而還需多花一人力教導，對工作更是負擔，「不是單純一個低價勞力這麼簡單」，因此許多單位都是先找好屬意、適合的大學生並提議加入此計畫，雙方再經媒合。縣府表示，今年有退場機制，勞資雙方若真不適合也可終止合作，因此可以更安心的參加此計畫。

民政處指出，今年持續邀請台東私部門及第三部門（如非營利組織、協會等）踴躍提案參與。計畫提供為期2個月的薪資補助，以減輕用人單位負擔，其中私部門由縣府補助每名學生月薪29,500元的80%；第三部門則由縣府全額補助每名學生月薪29,500元。提案申請自即日起至4月10日止。

