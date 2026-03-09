首度發現台灣曾存有4公尺古巨蟒蛇 台大團隊研究登國際期刊

台大副教授蔡政修與團隊，首度發現台灣曾有至少4公尺的大型蟒蛇存在，該研究成功刊登於國際期刊。（記者林曉雲翻攝蔡政修臉書）

國立台灣大學生命科學系與生演所副教授蔡政修與團隊首度發現與證實，台灣更新世（Pleistocene）時期有至少身長4公尺的極大型蟒蛇存在，對理解台灣生物多樣性的演變與其生態結構的更迭具重大意義，該研究成功於今（2026）年1月刊登於著名的國際古生物學期刊「Historical Biology」。

蔡政修與其生科系博士候選人廖翊如、生科系博士生卓義揚（2位為共同第一作者）、孫正涵、跟生演所博士候選人Deep Shubhra Biswas提出共同研究成果。蔡政修於2018年返台任教後，2021年發表台灣首件鳥類化石，也是第1個發現台灣「恐龍化石」的學者。

蔡政修表示，更深入的古生物研究，持續支持其在2023年發表於Science的研究成果，包含台灣所在的全球不同島嶼生物有著大尺度的滅絕事件，如同這次第一次發現台灣的更新世（約始於258萬年前，結束於1.17萬年前）有極大型蟒蛇出沒，再次印證台灣本土的生物滅絕事件仍需更多的研究工作。

台灣現存最大型蛇類為南蛇或王錦蛇，體型基本上不超過3公尺，再加上台灣現存的生物多樣性中沒有鱷魚，所以南蛇跟王錦蛇也是台灣目前最大型的爬蟲類。蔡政修研究團隊先前發現台灣的更新世時期曾存在長達7公尺的大型鱷魚、且是台灣特有物種的台灣豐玉姬鱷，指出台灣有過更大型的爬蟲類，持續探索台灣的大型爬蟲類過程中，在這個最新的古生物研究成果證實，和台灣豐玉姬鱷共存的物種也包含大型蟒蛇。

此研究發現目前台灣所知最大型的蟒蛇化石標本，典藏於生科系蔡政修的實驗室，一開始是由台南知名化石收藏家侯立仁發現（台灣第一件鳥類化石也同樣是由侯立仁所發現並贈與蔡政修進行研究，2021年發表於國際間主要的鳥類學研究期刊：Journal of Ornithology），而後贈與蔡政修進行後續研究，透過詳細分析，確認為大型蟒蛇的脊椎骨，且體型估計至少4公尺左右，而就現存蟒蛇的體型來看，台灣當時應該有體型更大的蟒蛇存在，但要確認此假說仍需後續深入的調查研究。

藉由發現台灣目前所知最大型的蟒蛇化石，和結合先前所證實的大型台灣豐玉姬鱷和劍齒虎等大型肉食動物，研究也指出，台灣目前的生態結構很有可能尚未從更新世的滅絕事件復甦過來，但該假說需要後續深入的研究與分析。

