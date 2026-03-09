為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗縣首棟社宅「明駝好室」招租 縣府設服務據點

    2026/03/09 11:14 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣首棟社會住宅「明駝好室」啟動招租，在苗栗縣政府第二辦公大樓設置服務據點，提供相關服務。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣首棟社會住宅「明駝好室」啟動招租，在苗栗縣政府第二辦公大樓設置服務據點，提供相關服務。（記者張勳騰攝）

    位在苗栗地方法院對面的「明駝好室」社會住宅已完工，今（9）日至4月7日受理線上申請，為協助不熟悉網路操作的民眾，在苗栗縣政府第二辦公大樓設置服務據點，並舉行啟用儀式，象徵中央與地方攜手合作，提供苗栗鄉親安全及舒適且可負擔的居住環境。

    苗栗縣首棟「明駝好室」社會住宅，周邊鄰近全聯、大千醫院、南苗市場及國立聯合大學等地，生活機能完善、交通便利；社會住宅共提供107戶，包括套房型78戶、二房型19戶及三房型10戶，租金採所得分級制度，依房型及坪數從4300元至1萬9370元不等，期盼透過優質且可負擔的住宅資源，協助弱勢族群、青年婚育家庭及在地就業人口安心成家、穩定生活，。

    該服務據點今天由國家住宅及都市更新中心副執行長林純綺、縣長鍾東錦及縣議員等主持啟動儀式，正式展開苗栗社會住宅招租服務，服務時間為每週一至週五上午9點至12點及13點30分至17點，提供縣民便利、即時的社會住宅申請諮詢與協助服務。

    林純綺指出，除明駝好室，苗栗市還有啟賢安居社宅，提供逾200戶供鄉親承租，未來會與苗栗縣政府合作，陸續在頭份市及竹南鎮也會興建社會住宅，提供苗栗鄉親安全舒適的生活環境。

    民眾可透過「安居好室入口網站」查詢相關資訊並提出申請。

    苗栗縣首棟社會住宅「明駝好室」啟動招租，在苗栗縣政府第二辦公大樓設置服務據點，由國家住宅及都市更新中心副執行長林純綺（左4）、縣長鍾東錦（左5）及縣議員等人，共同主持啟動儀式。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣首棟社會住宅「明駝好室」啟動招租，在苗栗縣政府第二辦公大樓設置服務據點，由國家住宅及都市更新中心副執行長林純綺（左4）、縣長鍾東錦（左5）及縣議員等人，共同主持啟動儀式。（記者張勳騰攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播