苗縣首棟社宅「明駝好室」招租 縣府設服務據點

苗栗縣首棟社會住宅「明駝好室」啟動招租，在苗栗縣政府第二辦公大樓設置服務據點，提供相關服務。（記者張勳騰攝）

位在苗栗地方法院對面的「明駝好室」社會住宅已完工，今（9）日至4月7日受理線上申請，為協助不熟悉網路操作的民眾，在苗栗縣政府第二辦公大樓設置服務據點，並舉行啟用儀式，象徵中央與地方攜手合作，提供苗栗鄉親安全及舒適且可負擔的居住環境。

苗栗縣首棟「明駝好室」社會住宅，周邊鄰近全聯、大千醫院、南苗市場及國立聯合大學等地，生活機能完善、交通便利；社會住宅共提供107戶，包括套房型78戶、二房型19戶及三房型10戶，租金採所得分級制度，依房型及坪數從4300元至1萬9370元不等，期盼透過優質且可負擔的住宅資源，協助弱勢族群、青年婚育家庭及在地就業人口安心成家、穩定生活，。

請繼續往下閱讀...

該服務據點今天由國家住宅及都市更新中心副執行長林純綺、縣長鍾東錦及縣議員等主持啟動儀式，正式展開苗栗社會住宅招租服務，服務時間為每週一至週五上午9點至12點及13點30分至17點，提供縣民便利、即時的社會住宅申請諮詢與協助服務。

林純綺指出，除明駝好室，苗栗市還有啟賢安居社宅，提供逾200戶供鄉親承租，未來會與苗栗縣政府合作，陸續在頭份市及竹南鎮也會興建社會住宅，提供苗栗鄉親安全舒適的生活環境。

民眾可透過「安居好室入口網站」查詢相關資訊並提出申請。

苗栗縣首棟社會住宅「明駝好室」啟動招租，在苗栗縣政府第二辦公大樓設置服務據點，由國家住宅及都市更新中心副執行長林純綺（左4）、縣長鍾東錦（左5）及縣議員等人，共同主持啟動儀式。（記者張勳騰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法