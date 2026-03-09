為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹市青年租金補貼即起受理申請 最高每年多領6000元

    2026/03/09 10:59 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹市青年租金補貼今起開始受理申請，最高每年多領6000元。（圖由市府提供）

    為持續減輕青年族群居住負擔，新竹市政府宣布今年「青年租金加碼補貼」今起開放申請。凡設籍並實際租屋於新竹市，且符合中央「300億元中央擴大租金補貼專案」第三級補貼資格青年，即可在中央補貼之外，再加碼每年6000元租金補貼，減輕租屋壓力。

    都發處長蘇文彬表示，隨著產業發展與就學、就業人口持續進駐，新竹市青年租屋需求明確，市府除積極配合中央推動租金補貼政策外，也持續以地方資源加碼支持青年安居。透過中央攜手合作，讓符合資格的青年領得到、領得多，安心在竹市就學、就業與生活。

    都發處進一步說明，今年度青年租金加碼補貼除原有紙本申請方式外，新增線上申請管道，亦結合市府數位整合平台或「新竹通APP」，提供一站式線上申請服務。申請人可透過手機或電腦完成填寫、上傳資料，免於奔波臨櫃，大幅提升申請效率與便利性，落實智慧城市與數位便民服務。

    都發處補充，此次青年租金補貼活動，受理期間自9日起至12月31日。符合補貼資格者，自發給核定函後3個月內，一次性撥入至申請人指定之金融機構帳戶，民眾如有任何疑問，請洽租金補貼服務專線03-5266240、5267630，將有專人服務。

