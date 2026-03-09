水湳轉運中心拖到年底盧卸任前？中市交通局：OT招商順利暑假就可啟用

水湳轉運中心已竣工，目前招商與驗收同步進行。（記者蘇金鳳攝）

隨著台中國際會展中心、綠美圖陸續啟用，甚至重大活動都在中央公園舉行，多位民進黨市議員質疑，紓解車流的水湳轉運中心究竟何時才能完工啟用？從過去曾表示去年會完工又改口今年會啟用，但現今已3月，啟用日不明，擺明就是拖到今年底成為盧秀燕卸任時的妝點。

交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心工程進度並未延宕，目前已完成竣工，正在驗收中，同步進行OT商的招標，如果順利就可在暑假時啟用，不會拖到年底。

市議員陳淑華表示，2019年盧秀燕上任以後，台中市重大建設什麼都慢，什麼都不奇怪！盧秀燕當了7年2個月的市長，從就任到現在有數不清建設延宕。

陳淑華指出，以水湳轉運中心為例，在盧秀燕上任時擱置了好幾年，盧市府提出水湳轉運中心從25億擴增為39億元，再追加預算到49億元；超過林佳龍時規劃的量體少了3分之1，工程造價卻貴了4分之1。

陳淑華強調，盧市府宣示水湳轉運中心從原定2025年要完工，先前再延到2026年才能完工，如今的進度從完工變成報竣，至今進度不明，她質疑水湳轉運中心可能延到2026年底，要等到盧秀燕卸任前啟用，拿來當盧卸任時的妝點。

議員林祈烽表示，水湳轉運中心歷經三朝，前市長胡志強原規劃2015年完工，盧市府自2022年9月開工，拖到今年度3月才能竣工，足足慢了11年；何況綠美圖及台中國際會展中心陸續啟用後，周邊公車路網才陸續開闢，但無論是捷運或是水湳轉運中心都遲未啟用，導致外縣市商務或觀光客接駁轉乘相當不便。

林祈烽強調，台中國際會展中心3月23日就要正式開幕，要求市府應該要上緊發條，讓水湳轉運中心盡速啟用，才能好好發展會展經濟。

交通局表示，水湳轉運中心地上4層、地下3層，設有公車月台12席、國道客運月台42席，汽車614席、機車1253席、自行車604席，更有全台首創司機休息室。

