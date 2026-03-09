美超微創辦人梁見後非洲植樹200萬棵 獲愛心獎國際肯定

北科大名譽博士、美超微創辦人梁見後獲第20屆「愛心獎」。鐿鈦科技總裁林寳彰（右一）頒獎，梁見後女兒（中）代領。（北科大提供）

國立台北科技大學名譽博士、美超微（Supermicro）創辦人梁見後，於非洲撒哈拉沙漠已植樹逾200萬棵，近日獲全球華人慈善界最高榮譽「第20屆．2025愛心獎」。

北科大校方今（9）日表示，「愛心獎」源自於北科大名譽博士、港澳台灣慈善基金會創辦人林添茂，20年來秉持「愛心水滴，匯流成海」及「取之於斯、用之於斯」務實精神，將此平台發展為獎金高達20萬美元、具國際影響力的慈善殿堂，向世界展示北科人「科技報國、公益反哺」的情懷。

請繼續往下閱讀...

北科大校長任貽均表示，北科大校友們在專業領域登峰造極後，仍能守望社會弱勢、投身全球環保，是學弟妹最優秀的表率，從第13屆得主簡文秀（慈善聲樂家、北科大名譽博士億光董事長葉寅夫之夫人）、第15屆得主沈文振（拓凱實業董事長、北科大名譽博士）到梁見後創，這股來自北科大的公益暖流，正透過愛心獎這座橋梁，從校園流向社會，從台灣流向世界。

梁見後為台北工專（北科大前身）電機工程科校友，享有「AI伺服器教父」盛名，強調以高效率電源實現「綠色運算（Green Computing）」是美超微的中心思想，設計所有的產品，都秉持這樣的基因（DNA），節能減碳，也幫地球減少污染。」

梁見後多次捐贈最先進GPU伺服器系統助力北科大的科研，更於非洲撒哈拉沙漠已植樹逾200萬棵，這些樹苗不僅是遏制沙化的「綠色尖兵」，更改善局部微氣候、提供周邊村落經濟來源，實現生態保護與民生改善的雙重效益，成為運用科技力量解決全球環境問題的卓越典範。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法