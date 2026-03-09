高市議長率團訪澳洲巧遇台灣團 都在聊世界棒球經典賽

高市議會訪團參訪澳洲時，抽空欣賞WBC賽事為台灣隊跨海加油。（高市議會提供）

高雄市議會城市交流參訪團拜訪澳洲，在魚市場用餐時剛好坐在來自台灣的保健食品公司員工旅遊團旁，聽到該團成員話題都在世界棒球經典賽，議長康裕成表示，台灣鄉親即使人在海外，都掛念台灣棒球。

高市議會指出，訪團8日晚出席於ICC Sydney舉行、由世界台灣商會聯合總會與台灣外交部共同舉辦的晚宴，與全球台商交流，感受台灣連結世界的重要力量。

而世界台商總會8日晚宴後，9日也舉行世界台灣商會聯合總會第32屆年會，以「智慧商機・鏈結全球」為主題，匯聚來自全球各地台商會員代表及國內外貴賓，就台灣產業發展與國際合作契機進行交流；議長康裕成也受邀出席開幕式，共同見證台灣產業與世界接軌能量。

在年會開幕式後，康裕成與議會訪團再趕往魚市場品嚐海鮮，用餐時剛好坐在一團來自台灣的保健食品公司員工旅遊團旁邊，大家雖在澳洲，談論的話題不約而同都圍繞在世界棒球經典賽台灣隊拼戰的戰績。

康裕成說，雖身在海外，眾人仍心繫台灣隊表現，對球賽精彩程度熱烈討論，氣氛熱絡，展現台灣人在世界各地仍緊密相連的情感。

高市議會參訪團拜訪澳洲期間，在魚市場用餐時巧遇台灣旅遊團，大家都在聊台灣對在WBC的精采表現。（高市議會提供）

