為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高市議長率團訪澳洲巧遇台灣團 都在聊世界棒球經典賽

    2026/03/09 10:46 記者王榮祥／高雄報導
    高市議會訪團參訪澳洲時，抽空欣賞WBC賽事為台灣隊跨海加油。（高市議會提供）

    高市議會訪團參訪澳洲時，抽空欣賞WBC賽事為台灣隊跨海加油。（高市議會提供）

    高雄市議會城市交流參訪團拜訪澳洲，在魚市場用餐時剛好坐在來自台灣的保健食品公司員工旅遊團旁，聽到該團成員話題都在世界棒球經典賽，議長康裕成表示，台灣鄉親即使人在海外，都掛念台灣棒球。

    高市議會指出，訪團8日晚出席於ICC Sydney舉行、由世界台灣商會聯合總會與台灣外交部共同舉辦的晚宴，與全球台商交流，感受台灣連結世界的重要力量。

    而世界台商總會8日晚宴後，9日也舉行世界台灣商會聯合總會第32屆年會，以「智慧商機・鏈結全球」為主題，匯聚來自全球各地台商會員代表及國內外貴賓，就台灣產業發展與國際合作契機進行交流；議長康裕成也受邀出席開幕式，共同見證台灣產業與世界接軌能量。

    在年會開幕式後，康裕成與議會訪團再趕往魚市場品嚐海鮮，用餐時剛好坐在一團來自台灣的保健食品公司員工旅遊團旁邊，大家雖在澳洲，談論的話題不約而同都圍繞在世界棒球經典賽台灣隊拼戰的戰績。

    康裕成說，雖身在海外，眾人仍心繫台灣隊表現，對球賽精彩程度熱烈討論，氣氛熱絡，展現台灣人在世界各地仍緊密相連的情感。

    高市議會參訪團拜訪澳洲期間，在魚市場用餐時巧遇台灣旅遊團，大家都在聊台灣對在WBC的精采表現。（高市議會提供）

    高市議會參訪團拜訪澳洲期間，在魚市場用餐時巧遇台灣旅遊團，大家都在聊台灣對在WBC的精采表現。（高市議會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播