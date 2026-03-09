教育部投入1.51億 推動271所高中職雙語校園

北科附工學生接待外國師生來訪，以英語進行文化體驗與導覽。（教育部提供）

為落實「2030雙語政策」，協助高級中等學校營造更貼近學生學習需求的英語使用情境，教育部推動「補助高級中等學校校園雙語生活化學習計畫」，114學年度全國已有271校參與，補助經費共計1.51億元。

教育部國教署組長葉信村說明，除了英語文課程採全英語授課、部分領域雙語教學、國外校際合作線上教學及提升職場英語文能力等，鼓勵學校依自身條件與學生需求，系統性規劃多元、有趣且貼近生活的雙語學習活動，營造全校師生共學的雙語校園氛圍，讓英語不僅存在於課堂中，更成為學生在校園生活中可實際運用的學習工具。

台中市立文華高中辦理以永續發展目標（SDGs）為主題的全英語簡報比賽，引導學生以英語進行資料蒐集、觀點整理與口頭發表，將英語實際運用於思辨與表達歷程中，展現英語作為學習媒介的功能，而非僅止於語言練習。

此外，國立新竹高商結合「提升職場英語文能力」策略與校本特色，開設職場英語多元選修課程，透過情境式教學與實務導向活動，引導學生在模擬工作場域中使用英語進行溝通與表達，讓英語學習貼近未來職涯需求，累積實際應用經驗。

國立北科附工則透過校園國際交流與接待活動，安排學生實際參與導覽與文化介紹，在自然互動中運用英語進行溝通，體驗英語作為跨文化交流工具的真實情境。

葉信村表示，教育部將持續蒐集各校執行經驗與成果，滾動精進相關措施，擴大雙語學習在高級中等教育階段的深度與廣度，讓英語成為學生認識世界、表達想法的重要工具。

新竹高商學生於職場英語課程中，透過情境式專題與國外教師進行線上交流。（教育部提供）

