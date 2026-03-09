為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    每年丟棄300多噸 南市推女性內衣回收換好禮

    2026/03/09 11:03 記者蔡文居／台南報導
    南市環保局試辦女性內衣回收，即日起至5月底推出回收兌換活動。（南市環保局提供）

    南市環保局試辦女性內衣回收，即日起至5月底推出回收兌換活動。（南市環保局提供）

    台南市每年約有300多公噸的女性內衣被丟棄，目前不屬於公告可回收的舊衣，不僅增加垃圾量也相當浪費。台南市環保局試辦女性內衣回收，即日起至5月底推出回收兌換活動，以減少垃圾量。

    南市環保局表示，3月8日至5月31日期間，持3件（含）以上乾淨、無破損上著內衣至南市指定百貨、賣場及村里資收站回收即可兌換環保局宣導品；或到5家內衣品牌店回收，就能享店家專屬好康。

    今年活動地點包括遠東百貨台南成功店、愛買台南店、MITSUI OUTLET PARK台南、家樂福（新營店、仁德店、中正店、新仁店、安平店、中華店）、大全聯台南店等10處百貨賣場，以及白河區竹門里、柳營區重溪里等2處村里資收站。持3件兌換衛生紙1包、6件兌換洗碗精1罐、9件可兌換環保餐具1組，每人每日限換5份，數量有限換完為止。

    環保局表示，包括EASY SHOP、曼黛瑪璉、大成內衣、LaBome拉波米內衣及可霓蘭內衣等5大品牌都熱烈響應，民眾持2至3件以上內衣至指定門市回收，即可兌換保冷袋、透明肩帶、購物袋或品牌小禮等，並可享消費折扣或現金折抵等專屬優惠。

    環保局說，各回收兌換點地點與營業時間不同，建議民眾前往前先確認相關資訊。詳情可洽環保局專線06-2686751分機1624或06-2900680查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播