每年丟棄300多噸 南市推女性內衣回收換好禮

南市環保局試辦女性內衣回收，即日起至5月底推出回收兌換活動。（南市環保局提供）

台南市每年約有300多公噸的女性內衣被丟棄，目前不屬於公告可回收的舊衣，不僅增加垃圾量也相當浪費。台南市環保局試辦女性內衣回收，即日起至5月底推出回收兌換活動，以減少垃圾量。

南市環保局表示，3月8日至5月31日期間，持3件（含）以上乾淨、無破損上著內衣至南市指定百貨、賣場及村里資收站回收即可兌換環保局宣導品；或到5家內衣品牌店回收，就能享店家專屬好康。

請繼續往下閱讀...

今年活動地點包括遠東百貨台南成功店、愛買台南店、MITSUI OUTLET PARK台南、家樂福（新營店、仁德店、中正店、新仁店、安平店、中華店）、大全聯台南店等10處百貨賣場，以及白河區竹門里、柳營區重溪里等2處村里資收站。持3件兌換衛生紙1包、6件兌換洗碗精1罐、9件可兌換環保餐具1組，每人每日限換5份，數量有限換完為止。

環保局表示，包括EASY SHOP、曼黛瑪璉、大成內衣、LaBome拉波米內衣及可霓蘭內衣等5大品牌都熱烈響應，民眾持2至3件以上內衣至指定門市回收，即可兌換保冷袋、透明肩帶、購物袋或品牌小禮等，並可享消費折扣或現金折抵等專屬優惠。

環保局說，各回收兌換點地點與營業時間不同，建議民眾前往前先確認相關資訊。詳情可洽環保局專線06-2686751分機1624或06-2900680查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法