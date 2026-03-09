育嬰假硬改育孫假 教師權益修法再掀爭議

育嬰假硬改成育孫假，全教總指育孫留停涉教師代課及預算配套，呼籲教育部勿「公歸教隨」，讓教不如公。（資料照）

即使銓敘部等人事單位及綠委反對，藍委翁曉玲去年硬是修法將「育嬰假」改成「育孫假」，法界當時即有質疑，恐造成執行上的混亂。全國教師工會總聯合會今（9）日發聲明批評，近期配合修正的「育孫留職停薪」，教育部在修正「教育人員留職停薪辦法」時，試圖「準用公務員」，無視教師職務具有的特殊性，涉及課務代理與預算配套，呼籲教育部挺起腰桿，勿淪為銓敘部影子。

全教總呼籲同步修法機制，行政院應建立公教人事法規同步啟動機制，杜絕「先公後教」時差；並落實資訊公開，教育部修正涉及教師權益之子法時，應落實預告程序，並主動與教師組織進行實質協商；另本於教育專業主體性：人事法規應納入教育現場特殊需求，拒絕無差別抄襲公務員制度，確保教師基本權益、身心健康與教學品質。

全教總理事長侯俊良質疑，教育部在各項權益修正上淪為銓敘部的「附隨組織」，大法官早已確立「公教分途」原則，但在實務行政中，教育部始終抱持「蕭規曹隨」守舊思維，每逢公務人員相關法規修正，教育部必待銓敘部塵埃落定、甚至修法或函釋發布後，才緩步啟動教育法規修正。

全教總專業發展中心執行長葉明政批評，教育部「等、看、跟」的行政慣性，導致教師在權益保障上始終存在「時間差」，讓教育人員如同政府體系中的二等公民，以中小學組長主管職務加給為例，現行學校教師兼任組長按本身俸級分三級支給數額，教師待遇條例規定，職務加給之給與條件及支給數額，由教育部依各級學校、組織層級及職責程度擬訂，報行政院核定，全教總爭取組長加給取消分級，教育部也表示認同，卻因公務人員系統之反對而受阻，無視教師待遇條例之規定與大法官解釋公教分途之原則。

此外，侯俊良表示，近期新增教師「身心調適假」，也受限於「公務人員請假規則」之框架，強行併入事假計算，完全無視教師高強度情緒勞動、教學現場連續性需求的作法，讓美意淪為空談，教育部應挺起腰桿，而非淪為銓敘部的影子。

