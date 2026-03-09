搶攻春季旅遊商機 台中港酒店週年慶推「回家」主題住房專案

台中港酒店週年慶推出「回家」主題住房優惠專案。（台中港酒店提供）

台中港酒店迎接開幕13週年，看準春季出遊需求，特別以「回家」為主軸推出整合住房、餐飲與館內體驗的系列專案，邀請旅客再次走進海線！ 台中港酒店總經理姜文偉表示，13年來陪伴許多家庭旅遊與返鄉時刻，今年週年慶希望讓住宿不只是價格優惠，而是一種「回來住一晚」的儀式感，透過主題整合與在地串聯，讓旅客在旅途中找到熟悉與安心的歸屬。

台中港酒店今年週年慶推出「回家」主題住房專案，3月期間下訂即享週年優惠，同步針對家庭客群再加碼推出升等方案，凡預訂豪華家庭房，加價1,300元即可升等入住親子主題房，讓家庭旅客能以更優惠價格體驗親子主題房型。

除住房優惠外，台中港酒店週年慶期間也規劃線上與線下抽獎活動，館內滿額扭蛋活動凡單筆消費滿1,313元即可參與一次（每張發票限兌換一次），最大獎為台中港酒店總統套房住宿券；線上則推出「周周抽住宿券」活動，至官方社群完成指定互動條件即可參與，每週抽出一位幸運旅客，共4個名額。

飯店並同步推出「饗趣海線」專案，串聯周邊合作店家與觀光亮點，鼓勵旅客將住宿延伸為一趟完整的海線輕旅行，行程可搭配高美濕地自然景觀與海洋館親子體驗，形成更完整的旅遊動線，還有餐飲及休閒設施等優惠。姜文偉表示，希望透過週年主題整合與在地串聯，讓「回家」成為旅人再次造訪梧棲與海線的理由。

