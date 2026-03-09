高雄農業韌性！產業試驗田首次對外開放 32種番茄自由採收

又生農場試驗田首次對外開放，32種番茄自由採收。（市府提供）

全球氣候異常衝擊下，高雄市推動品種創新，提升產業韌性，輔導又生農場作為試驗田，種植超過30種番茄，將於14日首次對外開放試驗田，開箱32種番茄自由採收，帶領民眾探索多樣番茄風味，認識高雄番茄產業。

美濃區又生農場早於2005年為「橙蜜香番茄」首批試驗種植者之一，成為南台灣代表性清爽風味，近年南台灣番茄深受氣候變遷考驗，高溫少雨致銀葉粉蝨等害蟲頻繁爆發，衝擊產業與農民收益，又生農場因應環境挑戰，自2020年起尋找兼具抗病性與市場潛力新品種，2023年起配合農業試驗所鳳山分所進行不同品種栽種，並每年辦理品評與觀摩。

請繼續往下閱讀...

農場第三代青農林奕辰歷時3年進行民眾盲測與問卷調查，觀察到市場已不再以高甜度或薄皮作為單一挑選標準，逐漸轉向重視多色搭配與風味差異化，凸顯大眾重視健康、營養均衡與層次感，長期篩選下逐步推出自有特色品種，有外觀如玫瑰色並帶有金色日斑、口感清脆「玫瑰金」，以及2025年正式量產小巧橢圓、鮮紅飽滿如紅寶石「荔妃」，為番茄市場注入新活力。

高雄市農業局說，又生農場也投入食農教育，開發全台首創的番茄拼圖教具，讓民眾動手拼組果樹結構，認識番茄生長歷程，14日將首次對外開放試驗田，開箱32種番茄限定體驗，帶領民眾近距離觀察番茄不同色澤、形狀與口感差異，傳授辨識成熟度與挑選的實用技巧，民眾除能親手採收番茄600公克，自由搭配喜愛風味帶回家，也能親手製作精緻點心「冰梅釀番茄」。

民眾也能親手製作精緻點心「冰梅釀番茄」。（市府提供）

農業局輔導又生農場種植32種番茄。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法