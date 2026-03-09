新北拆除大隊檔案室屋齡近80年 將報廢拆除綠美化

新北市板橋區明德街1處公有建築物，原本作為違章建築拆除大隊檔案室庫房使用，因屋況老舊、修復不具經濟效益，將報廢拆除。（新北市工務局提供）

新北市板橋區明德街一處老舊建物，原本作為新北市府違章建築拆除大隊檔案室庫房，因屋齡近80年、房屋毀損嚴重，修復不具經濟效益，經評估將報廢拆除，後續納入「新北美樂地」專案，以綠美化等方式活化土地，全案日前通過市政會議，將送市議會審議。

工務局長馮兆麟表示，位於板橋區明德街1巷4號1棟公有建築物，在1947年7月16日建築完成，面積約119.07平方公尺，2013年12月23日起供違章建築拆除大隊作為檔案室庫房使用。

馮兆麟說，2025年6月3日當地里長來電告知，民眾反映該棟建築物周遭樹木生長高大、遮蔽陽光，造成蚊蟲孳生問題，因此進行樹木修剪，但拆除大隊現場勘查後發現，該棟建築物原有頂蓋已滅失，且有鐵皮加蓋，初判屬於既存違建，因屋齡已有78年，達最低使用年限30年，考量整體屋況老舊，修復不具經濟效益，經評估建議拆除。

新北市政府違章建築拆除大隊指出，依據新北市府市有建築物報廢規範，本案財產包含土地與建物於當時取得成本再折舊後，市價約5萬9000元，報請市政會議與新北市議會審議通過後拆除，為增加基地使用效益，後續將列入「點亮．新北美樂地」專案，設置公園綠地等設施，活化市有土地、美化環境，並提升周邊居住品質。

新北市板橋區明德街的公有建物屋齡已78年，修復不具經濟效益，將報廢拆除並實施綠美化。（新北市工務局提供）

