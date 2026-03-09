竹縣植樹活動3/14新豐光星公園登場 3千株苗木免費送

新竹縣政府本週六（14日）上午9時30分將在新豐鄉光星公園，舉辦「原地扎根．韌性森活」植樹活動。（資料照，由新竹縣政府提供）

新竹縣政府本週六（14日）上午9時30分將在新豐鄉光星公園，舉辦「原地扎根．韌性森活」植樹活動，除了現場栽種羅漢松、長紅木、樹蘭等植物，頒發社區林業績優、茶花評鑑優勝頒獎，並將免費贈送民眾短柱山茶、田代氏石斑木、含笑花、矮筋骨草、茶花、桂花、杜鵑等共3000株苗木，歡迎縣民朋友把握機會，一起攜手種下希望之樹。

新竹縣長楊文科表示，配合林業及自然保育署宣導植樹造林政策及營造各鄉鎮市地方特色景致，縣府每年培育發放鄉鎮市需求綠美化植栽，利用植樹造林達減碳及美化竹縣景緻效果。統計自2011年起，每年培育茶花、竹柏、肖楠、台灣櫸等綠美化及造林苗木，提供村里、機關、學校及民眾綠美化使用，今年度配撥數量約5萬株，期待達到「一人一樹」綠美化目標。

植樹活動由林業及自然保育署新竹分署、新竹縣政府及新豐鄉公所共同規劃主辦，海保署桃竹海洋保育站、新竹縣政府警察局、環保局、衛生局、稅務局、新竹縣動物保護防疫所協辦，參與單位於現場設攤，透過宣導活動與民眾進行互動，達到政令宣導效果活動。

農業處表示，希望藉由植樹節宣導活動讓民眾了解植樹對於降低二氧化碳濃度、減緩溫室效應的功效及自然生態的重要。樹木具有吸存二氧化碳並固定碳素功能，木材只要不燃燒，有效進行再利用，林地可繼續發揮固定大氣中二氧化碳碳素的功能，讓人類與環境得以生生不息，永續利用。

