爽拿5600元！集集連推入籍、普發現金 及時移籍「兩頭領」

南投集集鎮公所連推入籍禮金、普發現金，若去年底及時完成移籍，還能入籍、普發「兩頭」共領5600元。（記者劉濱銓攝）

南投縣集集鎮公所為重返「萬人鎮」，去年9月推出入籍禮金5000元，今年4月將再普發600元現金慰助，其中若在去年底及時完成移籍，還能「兩頭」爽拿5600元，對此，公所回應，只要去年底完成移籍，也符合普發現金600元資格，但去年響應移籍約300人，人數不算太多，影響較有限。

集集鎮人口於2023年跌破1萬人，公所為搶救人口數，去年9月推出「Long Stay」移居禮金，入籍可獲5000元，另因應美國對等關稅的民生重大事件，今年4月還將普發現金慰助600元。

集集鎮公所表示，普發慰助金主要是振興經濟，降低美國關稅對民眾的衝擊，預計4月11日發放，屆時民眾可就近到集會所、活動中心領取現金，之後也會開放代領，讓民眾可幫家人親友，於平日前往公所領取現金。

公所也說，去年底就完成移籍的民眾，也符合普發慰助金的資格，但評估人數約300人，相較普發現金人數將近1萬人，尚不會對公所財政造成影響，惟取得移籍禮金資格是須在今年5月底以前完成入籍，並於8月底仍在籍，普發慰助金則是4月11日仍須在籍，呼籲民眾務必留意，以免權益受損。

