    屏縣社區關懷據點已達423處 布建率95.4％

    2026/03/09 09:51 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東市崇武里社區照顧關懷據點近來揭牌，縣長周春米在主持揭牌儀式後，為長輩裝盛午餐飯菜。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東市崇武里社區照顧關懷據點近來揭牌，縣長周春米在主持揭牌儀式後，為長輩裝盛午餐飯菜。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣老年人口數達22%，已是超高齡社會，屏東縣以「一村里一據點」政策積極布建社區照顧關懷據點，透過多元活動內容促進長輩健康、延緩老化，為長輩營造社區裡的「第二個家」，截至今（2026）年2月底，全縣社區照顧關懷據點已達423處，布建率95.4%、涵蓋率100%。

    屏東縣最新揭牌的2處社區關懷據點，分別是屏東市崇陽里、崇武里，其中崇陽里據點位在社區活動中心2樓，窗明几淨，活動空間優異；崇武里據點鄰近屏東榮總、大武營區、好屏生活長照館，集結醫療、社福資源，附近還有復興公園、萬年溪，適合運動與散步，社區機能完善。

    屏東縣府社會處表示，會透過據點活動向長輩說明守護長輩的核心設備，包括緊急救援系統、防走失手環、住警器等，希望長輩獲得正確的社會福利資訊，轉身也能成為老朋友中的社會福利大使，讓身邊需要社會福利的好朋友們都能獲得所需要的協助，共同營造健康快樂的老後生活。

    屏東縣長周春米也鼓勵長輩退休後多多外出參與活動，善用1000點的敬老卡點數，可搭乘大眾運輸工具、計程車等，將每月額度用光，活出健康快樂的銀髮生活。

    屏東市崇陽里社區照顧關懷據點提供長輩多元活動。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東市崇陽里社區照顧關懷據點提供長輩多元活動。（圖由屏東縣政府提供）

