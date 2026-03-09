屏東「陸蟹之河」面臨開發考驗！吊橋觀光、生態與無障礙成難題

港口吊橋殘破正進行重建工程。（記者蔡宗憲攝）

恆春半島港口溪，這條被譽為「陸蟹之河」的世界級棲地，正因吊橋的翻新工程面臨前所未有的生存挑戰。目前的爭議核心聚焦在兩大痛點，一是為了保護生態，施工便道若採取繞道將增加高達1600萬元的公帑支出；二是為了「觀光平權」擬增設的無障礙坡道，恐因地樁直插陸蟹命脈，引發保育界與地方的高度憂慮。屏縣府強調，近日將召開會議討論，「絕對會取得各方共識後才動工。」

長期守護港口溪的陸蟹學者李政璋提出警告。他指出，港口溪河口南岸是全台陸蟹最密集的「核心地帶」，自2018年來已產出8種世界新種。然而，縣府規劃在南岸水泥錨座間增設一條「無障礙坡道」，設計圖上密密麻麻的支柱，將精準地釘入陸蟹棲息的帶狀分布區。李政璋直言，南岸陸蟹多分布在水面以上兩三公尺的窄帶，坡道工程動線與基樁開挖，將讓這片天然資源面臨永久性的消失。他強調，身障人士即便進入南岸，在棧道上能看到的物種甚至比北岸更少，「有必要為了極低的觀光效益，冒著滅絕世界級物種的風險嗎？」

除了永久性的坡道爭議，工程期間的「便道」也是一大難題。為了將對棲地的干擾降到最低，若採取繞道方案，工程經費將暴增1600萬元。目前地方民意與墾管處已達成初步共識，一致反對在南岸設置坡道，傾向維持從原有的木棧道區域通過，以簡約、輕量為主。

對此，屏東縣政府表示，目前正積極與廠商研擬折衷方案，針對便道繞道預算與坡道存廢進行最後評估。縣府強調，「絕對會取得各方共識後才動工。」並承諾將以保護陸蟹生態及兼顧地方觀光發展的「雙贏」為目標。近日會邀無障礙協會及相關單位，一起召開滿州鄉港口吊橋改建工程無障礙平台討論會議。

港口溪發現許多新種陸蟹，圖為血螯擬相手蟹。（資料照）

港口溪發現許多新種陸蟹，圖為金額擬相手蟹。（資料照）

各單位在港口吊橋南岸進行會勘。（墾管處提供）

