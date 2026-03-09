梨山幸福巴士「自達線」載棒球小國手移地訓練 專屬駕駛林美君期待載出棒球大國手

台中市幸福巴士自達號女駕駛林美君不載長輩就醫採買，假日更是自由國小棒球隊專屬駕駛。（市府提供）

方便偏遠民眾進出部落，台中市政府交通局推出梨山地區第2條幸福巴士路線「自達線」，共有兩輛，不只接送長者採買、就醫與前往長照據點，更成為和平區雙崎部落的自由國小棒球隊的「交通車」，為南北征戰的重要後盾，其中8人座巴士由返鄉服務的女性駕駛林美君掌舵，假日更是搖身一變，成為自由國小棒球隊的專屬接送車，也熱愛棒球的她，期待著小國手長大後能為國爭光。

交通局在和平區桃山、達觀、香川、竹林、烏石坑、雙崎、三双坑等部落，推動梨山地區第2條幸福巴士路線「自達線」，已被居民暱稱為「一通電話就出發」的幸福巴士，不只接送長者採買、就醫與前往長照據點，更成為自由國小棒球隊南北征戰的重要後盾。

目前「自達一號」配置2輛幸福巴士投入營運，其中8人座巴士是由返鄉服務的女性駕駛林美君負責，雖自小在雙崎部落長大，跟著父親務農種甜柿，但在市區求學，寒暑假返鄉打工分擔家計，畢業後就在餐飲業擔任廚師的工作，她在得知部落協會招募幸福巴士駕駛後，便選擇回到老家，載著長輩們就醫、採買。

而成為部落裡大家口中的「最親切駕駛」的林美君，除了載著預約長輩、居民搭車前往市場採買、到東勢或卓蘭就醫、訪友，假日時更成為自由國小棒球隊的專屬接送車。

交通局表示，自由國小全校學生僅50餘人，超過半數是棒球隊成員，近年更培育出優秀校友楊柏勛入選國手，並在2024年第11屆U12亞洲少棒錦標賽中協助台灣隊奪冠。

由於「自達號」主要是以長照服務為主，且不能離開梨山、東勢等地，為了讓孩子們能安心訓練、順利外出比賽，「自達號」便利用假日不用出車的空檔載小朋友前往市區及外縣市訓練，而林美君更是自願犧牲假期載著小選手移地訓練，讓偏鄉孩子也能勇敢追夢、站上更大的舞台。

林美君表示，朋友的孩子是小球員，而她曾一路陪著孩子們南下高雄比賽加油，期望載出從棒球小國手到未來的大國手。

自達一號載著梨山地區自由國小的棒球小國小移地訓練。（市府提供）

自達號會載著自由國小的棒球隊移地打棒球。（市府提供）

