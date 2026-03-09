台泥綠能漁電共生鱸魚丸蝦餅 台灣燈會亮相

台泥綠能在台灣燈會設攤，邀請民眾品嚐漁電共生案場生產的產品。（台泥綠能提供）

2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，展期將至3月15日，台泥企業團子公司台泥綠能深耕嘉義，與達和鹿草環保股份有限公司秉持與地方共好的精神響應燈會，台泥綠能在燈會期間進駐市集420–422號攤位，邀請民眾品嚐以漁電共生案場自養鱸魚製成的燙煮鱸魚丸及以泰國蝦及白蝦為原料開發的蝦風味瓦間燒，讓大眾理解漁電共生不只是綠能與養殖共存，也可以是共創價值的新經濟模式。

台泥綠能位於嘉義縣的案場一期為國內最早併網發電的漁電共生場域，落實土地多重利用，在縣府協助下成為當地首座導入產銷履歷認證輔導的案場，致力傳統漁業永續轉型。

台泥綠能表示，位於嘉義縣義竹布袋間的漁電共生自養池，過去和區域內養殖戶幾乎全數都是將漁獲以批發方式銷售給中盤商，2025年第三季起，台泥綠能投注資源於品牌建立與多元產品開發，從鱸魚精禮盒到麻辣鱸魚、酸菜鱸魚料理包，再到冷凍虱目魚分切出虱目魚肚、腰內肉等產品，逐步將水產轉化為可即食、可溯源的高價值商品，水產成品已於2026年農曆年前完成第一批生產。

台泥綠能表示，近年培育自有漁青養殖團隊，從實際下場建立無用藥養殖管理、產銷履歷申請與「產品製程標準化，希望先由企業自養池先形成可複製的養殖模組，再與合作養殖戶分享經驗，降低其自行嘗試轉型的成本與風險。

目前台泥綠能在嘉義漁電共生一期案場的養殖戶預計今年6月將有8成養殖戶將取得「獨立自有」產銷履歷驗證，台泥綠能預計新增如紅蟳等高經濟價值物種，提升單位產值，建立多樣化養殖結構。

台泥綠能董事長呂克甫表示，漁電共生的下一步不只是增加發電量，而是提升水產品的價值，當企業願意投入加工與品牌建構，土地的複合利用才能真正創造長期經濟動能。

遊客品嚐漁電共生案場生產的產品。（台泥綠能提供）

台泥綠能漁電共生案場生產的鱸魚精。（台泥綠能提供）

