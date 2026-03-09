澎湖國際海上花火節攤位 3月10日舉行招商說明會

今年澎湖國際海上花火節，與《七龍珠Z》合作。（澎湖縣政府旅遊處提供）

今年澎湖國際海上花火節，與國際知名動漫《七龍珠Z》，進行跨界合作，將打造「花火七龍珠市集」，結合美食、文創、特色商品、品牌體驗，讓遊客在欣賞花火之餘，也能體驗最具特色的澎湖市集文化，3月10日在澎湖海洋地質公園中心，舉行花火招商說明會。

說明會內容，包括市集活動規劃、攤位位置與配置、招商類別與限制、攤位費用說明、宣傳資源與曝光機會、報名方式與審核流程，時間在3月10日上午10時，地點在澎湖海洋地質公園中心，歡迎有興趣攤商踴躍參加說明會。

除了「花火七龍珠市集」之外，澎湖縣政府與授權商在澎湖海洋地質公園中心連續辦理2場「業者合作說明會」。澎湖縣政府旅遊處表示，今年花火節透過與《七龍珠Z》的強強聯手，不僅成功帶動網路聲量，更預期將引發大規模的旅遊熱潮。

為確保這股國際 IP 流量能實質轉化為地方經濟動能，連續2場說明會皆邀請授權商「高邦創意有限公司」針對官方授權機制進行深度解析。會中詳細說明商品規劃方向、合作規範及合規流程，協助業者在品牌營運上能更精準地與 IP 結合，創造具競爭力的特色服務。授權商指出，透過2次說明會與澎湖業者的面對面交流，看見了許多極具在地特色的創意構想，包括限定聯名包裝、主題客房體驗等多元形式。縣府強調，透過此公開透明的媒合平台，旨在建立長期且穩定的產業連結，確保觀光活動效益能落實並惠及在地商家。

澎湖國際海上花火節，今年推出花火七龍珠市集。（澎湖縣政府旅遊處提供）

