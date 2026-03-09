基隆市國中小體育班招生 即日起報考

基隆市八斗國中體育班，是培育橄欖球好手的搖籃。（圖為基隆市教育處提供）

基隆市115學年度國中小體育班及運動績優生招生在3月同步開跑，總計有11校辦理招生作業，陣容堅強。其中體育班有7校，分別為：中興國小（游泳）、明德國中（射擊）、銘傳國中（籃球、桌球）、中正國中（民俗體育、網球、田徑、游泳）、正濱國中（田徑、籃球）及南榮國中（田徑、圍棋）及八斗高中國中部（橄欖球、排球），運動績優生學校則有4校：百福國中（羽球）、成功國中（跆拳道）、信義國中（棒球、桌球）、中山高中國中部（射箭），總計招收橫跨15種運動專項。報名詳情請上各校官網搜尋。

基隆市長謝國樑表示，精緻化培育、多元化發展一直都是基隆市體育發展的核心理念，很感謝所有體育班及運優生學校及教練團隊，長期深耕基層、延攬運動人才。現今在國際賽場上發光發熱的頂尖選手，許多都從體育班或運優生的扎實訓練中成長茁壯。希望具有運動天賦的孩子們，都能找到發揮的舞台，成就屬於自己的夢想。

教育處處長徐嬿立指出，基隆市內國中小體育班招生情況穩定，而自基隆市國民中小學運動成績優良學生升學輔導辦法於114年2月頒佈後，首屆辦理運動績優生招生的6所學校中就有4校招滿，顯示家長與學生對專業體育培訓的認同與信心。市府將持續支持學校發展重點專項，從師資培訓、設備更新到場館修繕，全方位強化軟硬體設備，暢通國小、國中、高中的體育專項三級人才培育體系，為基隆孩子搭建穩固的逐夢階梯。

基隆市銘傳國中體育班，是培育籃球好手的搖籃。（圖為基隆市教育處提供）

基隆市明德國中射擊班，是培育射擊選手的搖籃。（圖為基隆市教育處提供）

