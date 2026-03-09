為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    祖孫同遊只要199！樂齡族帶孫玩麗寶 賞櫻花享優惠

    2026/03/09 09:17 記者歐素美／台中報導
    帶孫玩樂園正夯！麗寶樂園推出「走馬看花遊麗寶」，即日起至4月30日，60歲以上祖孫同遊享優惠。（麗寶樂園提供）

    春暖花開正是出遊好時節，麗寶樂園推出「走馬看花遊麗寶」，即日起至4月30日，平日凡年滿60歲以上遊客，購票時出示身分證件，即可享探索世界不到半價，只要199元門票的優惠，3歲以下幼童同行還可免費入園，祖孫同遊輕鬆無負擔。

    麗寶樂園表示，平日到樂園遊玩節奏相對輕鬆，也成為不少家庭安排帶孩子或孫子外出走走的好時機。「走馬看花遊麗寶」主打悠閒遊園體驗，不必急著挑戰刺激設施，也能輕鬆感受樂園樂趣。

    例如旋轉木馬、陽光探戈、飛象藍天、花園小舟與熊大的麗寶小鎮等設施，都是60歲以上的樂齡族陪著家人們一起搭乘的熱門選擇；而摩天輪、叢林泛舟、時光旅行等設施，也適合全家一同體驗，在歡笑中留下難忘回憶。

    此外，園區表演活動也是遊園亮點！室內劇場推出結合魔術的甜蜜歌舞劇《糖果王的幸福之旅》，打造夢幻糖果世界；戶外則有色彩繽紛的《糖果嘉年華遊行》，花車與舞者沿途與遊客互動，氣氛熱鬧歡樂；《歡樂奇技秀》則帶來高難度雜耍與特技演出，精彩演出讓大小朋友目不轉睛；目前園區櫻花進入盛開花期，包括富士櫻、吉野櫻與墨染櫻在園區綻放，粉色花海為樂園增添浪漫春意。

    麗寶樂園並同步推出社群活動，邀請遊客在園區留下珍貴的祖孫回憶，活動期間只要在園區拍下祖孫合照，上傳至麗寶樂園Facebook粉絲團指定活動貼文下方，就有機會抽中麗寶樂園渡假區300元禮券。

