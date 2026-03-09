融合新南向國家特色 高雄日光海島生活節3天狂吸22萬人潮

2026日光海島生活節於8日晚間，在人氣樂團滅火器壓軸演出下，為3天盛會劃下完美句點。（圖由行國處提供）

2026日光海島生活節3月8日晚由人氣樂團滅火器壓軸演出畫下完美句點。高雄市政府估算3天累積湧入逾22萬人潮，展現生活節強大號召力。

延續去年好評，高市府今年再度攜手美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處及泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處，共同策劃日光海島生活節，活動規模全面升級，涵蓋8國演出卡司、6場戶外講座、多國質感品牌市集及互動攝影展。

行政暨國際處長張硯卿感謝國際友人熱情參與，說明海島生活節以海島文化為核心，完美融合菲律賓、泰國、印尼、越南等新南向國家特色，多國運動體驗、互動攝影展及東南亞行動圖書車也吸引民眾踴躍參與。

市府估算3天湧入逾22萬人潮 ，不少民眾分享走逛心得，認為演出、講座，能更瞭解周邊國家文化；許多移工與新住民，對於能在高雄欣賞家鄉的演出，覺得相當開心。

市府也公開感謝日月光、台灣福興文教基金會、奎爾特國際企業股份有限公司、iPASS一卡通、東聯互動、聯邦銀行、全家便利商店及高雄捷運公司等單位贊助，及所有參與民眾與合作夥伴的支持，讓日光海島生活節再次圓滿成功，未來將持續推動多元交流，攜手將高雄打造成全台灣最熱情友善的國際城市。

2026日光海島生活節規模全面升級，8國演出卡司、6場戶外講座、多國質感品牌市，吸引大批民眾與新住民參加。（圖由行國處提供）

日光海島生活節規模全面升級，8國演出卡司、6場戶外講座、多國質感品牌市集與文化系列活動。（圖由行國處提供）

One-Forty創辦人陳凱翔與金典獎作家簡永達於高雄車站下沉式廣場，與來自菲律賓及印尼的朋友進行深度對談，讓車站場域化身為最溫暖的文化交流平台。（圖由行國處提供）

