    五月防汛期將到 花蓮市啟動全市清溝作業

    2026/03/09 08:51 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮市清潔隊即日起全面展開排水溝清淤作業，預計於5月底前完成全市44里排水設施清疏工作。（市公所提供）

    台灣的防汛期為每年 5月1日至11月30日，花蓮市清潔隊即日起全面展開排水溝清淤作業，預計於5月底前完成全市44里排水設施清疏工作，並同步執行排水溝周邊環境噴藥消毒，確保防汛期間排水順暢，同時有效降低病媒蚊孳生風險，守護市民居住安全與環境品質。

    時序即將進入夏季，清溝作業即日起展開，預計於5月21日前完成清疏，清潔隊長吳慶展說，清溝作業使用高壓水管與高壓清洗機，清除溝內汙泥、樹葉、石塊及各類垃圾，並沖洗溝壁淤積物，恢復排水功能。而在執行業務時發現有不少纜線掉入溝底，恐會影響水流，將向建設課反映，請其向管線單位行文要求全面改善。

    市長魏嘉彥說，花蓮市人口密集，商業區、傳統市場及攤販集中地區污水排放量大，易造成水溝淤積與環境衛生問題，因此市公所每年3月啟動全市清溝及消毒作業，並視情況機動加強清疏，提前為梅雨與颱風季做好準備。也呼籲民眾配合，勿於水溝上方擺放盆栽、塑膠墊等遮蔽物，餐飲業者應加裝油水分離設備，共同維護排水順暢與市容整潔。

    公所指出，各里預定日程如下：

    國華里（3月9日及10日）、國安里（3月11日）、國防里（3月12日）、國光里（3月13日）、國強里（3月16日）、國盛里（3月17日及18日）、國慶里（3月19日）、國興里（3月20日）、國聯里（3月23日及24日）、國裕里（3月25日及26日）、國福里（3月27日）、國富里（3月30日及31日）、民族里（4月1日）、民主里（4月2日及7日）、民生里（4月8日）、民權里（4月9日）、民有里（4月10日）、民德里（4月13日）、民意里（4月14日）、民樂里（4月15日）、民運里（4月16日）、民享里（4月17日）、民政里（4月20日及21日）、民勤里（4月22日及23日）、民孝里（4月24日及27日）、民立里（4月28日）、民心里（4月29日）、主勤里（4月30日）、主商里（5月4日）、主義里（5月5日）、主計里（5月6日）、主信里（5月7日）、主工里（5月8日）、主睦里（5月11日）、主安里（5月12日及13日）、主學里（5月14日）、主和里（5月15日）、主權里（5月18日）、主農里（5月19日及20日）、主力里（5月21日）。

