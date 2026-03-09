為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    日韓巨星高雄見 再祭商圈夜市券迎大港開唱、高雄櫻花季

    2026/03/09 08:51 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄櫻花季、大港開唱陸續登場，高市府再祭商圈夜市券迎客。（經發局提供）

    高雄3月音樂熱潮強勢來襲，兩大指標性音樂盛典接力登場，首先由「高雄櫻花季音樂節」於3月13日至15日揭開序幕，3月21日至22日則由台灣旗艦級音樂祭「大港開唱」迎來20週年里程碑，高市府再祭出面額50元的「2026商圈夜市優惠券」迎客。

    「高雄櫻花季音樂節」集結BOYNEXTDOOR、WENDY、HIGHLIGHT、ALI、丁噹等多組台日韓卡司輪番上陣；「大港開唱」今年卡司包含milet、謝金燕、The Birthday、落日飛車、滅火器等豪華陣容。

    高雄市經發局長廖泰翔表示，高雄已準備好迎接開春演唱會浪潮，配合兩場大型音樂活動，市府延續祭出商圈夜市優惠券，歌迷只要憑指定演唱會門票，可於這兩週（3月13至15日、21至22日）前往捷運左營、凱旋、鹽埕埔與美麗島等站點兌換，用於高雄40多處商圈夜市、400多家特色店家，舉凡台式早餐、熱炒燒烤、咖啡、在地小吃、餐酒館到港味伴手禮等應有盡有。

    位於駁二周邊的「溫咖裏」郭老闆說，店內堅持現點手作的特色咖哩，不僅是餐廳，更是聽團樂迷在高雄音樂之旅的能量充電站；坐落哈瑪星鐵道文化園區的「暖心餐館」主廚陳曉慧，期待撫慰歌迷們奔波疲累的味蕾，延續與高雄這座城市的不解之緣。

    經發局補充，「2026商圈夜市優惠券」使用期限至明年2月28日；另持有今年1月的SUPER JUNIOR高雄演唱會票根，且尚未兌換過優惠券的粉絲，也可於此次指定捷運站進行兌換，詳情可上商圈夜市優惠券官網查詢。

    商圈夜市券發放時間。（經發局提供）

