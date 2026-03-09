吸鈔機！彰化家扶義賣燈籠 「老担」蟬聯31年收入冠軍原因曝

李世湧（右1）、黃惠雪（右2）伉儷在彰化市曉陽路、民族路口義賣燈籠，至今年滿31年，幫助不少家扶家庭。（資料照）

彰化家扶中心義賣燈籠邁入第31年，日前清點出全縣40多個攤位淨收入高達350多萬元，其中位於彰化市曉陽路、民族路口的小攤位「老担」，收入更是高達140萬元，創歷年來新高，堪稱「強力吸鈔機！」一個小小的攤位，在31年前時還是從牛車上擺燈籠開始賣起，究竟有何魔力？家扶指出，對彰化人來說，到這個路口買燈籠已經不只是購物，而是一種隱藏版行程與過年元宵的傳統習俗。

今年67歲的燈籠義賣發起人李世湧，31年前跟妻子黃惠雪站在街頭曉陽路、民族路口，把燈籠放在牛車上，向路過的民眾鞠躬，義賣一盞盞充滿祝福的燈籠，無論寒流來襲甚至是下雨，夫妻倆總是堅持到最後一刻，不少路過的民眾看了大受感動，紛紛掏錢做公益，溫暖了無數弱勢家庭。

家扶義賣燈籠開始遍地開花，從一開始的牛車賣燈籠，到擴展10多個攤位，再到現今擴散全縣40多個攤位，總收入也年年增加。家扶中心資深專員林滿麗說，全縣至今擴展到40個據點，每年各個攤位收入多會有所增減，唯獨曉陽路、民族路口這個「元老級」攤位強力拉抬，收入年年增加，靠的是多年來累積的知名度與老顧客力挺，不少人一出手就是數千元、數萬元甚至10萬元，就連每年備受矚目的「神秘客」，也都選在這裡挹注數萬元。

家扶主任王震光說，在老担常會看到民眾帶著小朋友來購買燈籠，甚至也有孩子抱著撲滿來捐款，這種感人的互動成為一個充滿溫情與生命教育的現場，形成一股「你今年有到老担了嗎」的氛圍，這是屬於彰化人的參與感與默契。

