    首頁 > 生活

    勞動節連假台金機票今09:00開放訂位 同步啟動「分級退票措施」

    2026/03/09 08:39 記者吳正庭／金門報導
    勞動節台金空中管制航線三月九日上午9點開放訂位。（讀者提供）

    針對今年勞動節有3天連假，交通部民用航空局已經宣布，台金空中管制航線將於今天上午9點開放訂位；預計提供404架次、3萬4412個座位數。交通部也提醒，從這次勞動節連假（5月1日（週五）至5月3日（週日））開始，將實施「分級退票措施」。

    金門縣政府指出，分級退票措施是指加註「逾期作廢」退票限制的機票，將採退票費用分級規定。消費者若於民航局在此次勞動節規劃的4月30日（週四）至5月4日（週一）的航空疏運期購買的機票，就會加註「逾期作廢」字樣。

    「分級退票措施」的規定如后：

    1、起飛日前7天（含）以前辦理退票，退票費用不得超過票面價10%。

    2、起飛日前1日至6日辦理退票，退票費用不得超過票面價20%。

    3、當日起飛前辦理退票，退票費用不得超過票面價30%。

    縣府表示，這項機制的目的，希望藉由分級退票機制，鼓勵旅客及早釋出未使用機位，使離島尖峰時段有限座位得以更有效運用。

    縣府指出，今年勞動節連假的「尖峰時段」是指4月30日至5月2日台灣本島出發往離島方向、5月2日至5月4日離島出發回台灣本島方向，在此管制期間都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」字樣，以使空運資源獲得更有效的利用。

    縣府表示，旅客如因故無法搭乘原訂航班，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

    勞動節台金空中管制航線三月九日上午9點開放訂位。（金門縣政府提供）

    勞動節台金空中管制航線三月九日上午9點開放訂位，將同步啟動「分級退票措施」。（金門縣政府提供）

