揪出空污源！彰化二林空品後段班衝進前半段 PM2.5下降2成

環保局人員與警消合作，於農田現場宣導並查核露天燃燒情況，輔導農民不要露天燒稻草。（彰化縣環保局提供）

南彰化二林地區過去空氣品質改善速度較慢，彰化縣環保局透過污染溯源調查與跨單位合作，推動對應治理措施後，空品明顯改善。二林測站PM2.5年平均濃度由2024年每立方公尺18.2微克（μg/m³）降至去年（2025）的15微克，改善率17.6%，躍居全國79座空品監測站第4名，從後段班衝進前半段。

環保局調查發現，二林地區的PM2.5主要來自農業施肥、農地翻耕揚塵、露天燃燒及畜牧場逸散等。由於當地以台糖農地面積最廣，環保局特別啟動「台糖農地專案管制」，要求台糖每月提供作物種植期程，並在空氣品質不良期間加強查核整地與收割揚塵。

在行政要求下，台糖公司去年配合啟動應變達67次，包含機具加裝擋泥板、翻耕採收時加強灑水，並承諾今年（2026）增購灑水車，規劃種植20.32公頃的環保林帶，從源頭防制揚塵。

針對露天燃燒問題，環保局於熱區設置5處AI判煙系統與CCTV，進行24小時監控與科技執法。除了取締，縣府也媒合開發單位提供腐化菌給農民處理農廢，去年發放面積達787公頃，約3000名農民受惠，透過配套措施，露天燃燒比例已由2018年的9.2%降至去年的3.9%。

環保局表示，未來將持續強化污染溯源與科技執法，並呼籲農民避免露天燃燒農業廢棄物，減少揚塵與煙霧排放，共同改善彰化整體空氣品質。

環保局出動洗街車在大馬路灑水，減少車輛經過時揚起的灰塵，保持路面濕潤與乾淨。（彰化縣環保局提供）

稽查人員對小貨車進行排氣檢測，嚴格監控柴油車的黑煙排放，降低空污危害。（彰化縣環保局提供）

彰化縣環保局以科技監控，透過制高點的 AI 判煙系統，24 小時遠端監控各區是否有違法亂燒造成的濃煙。（彰化縣環保局提供）

彰化縣加強淨化空品，透過機車路邊攔檢，現場檢查機車排氣是否符合標準，落實移動污染源管制。（彰化縣環保局提供）

環保局人員走訪建築工地，要求施工單位做好防塵措施，避免施工造成沙塵飛揚。（彰化縣環保局提供）

