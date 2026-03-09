太搶手！彰化伸港紅蒜頭被盯上 蒜農：小偷是內行人

伸港紅蒜頭被小偷盯上偷拔，縣議員賴清美到場勘查。（賴清美提供）

太搶手！彰化縣伸港鄉著名的紅蒜頭進入採收期，今年因氣候異常造成蒜頭產量減少，價格看俏，由於過去曾發生整園蒜頭一夜之間被拔光的慘況，蒜農憂心被宵小盯上，和美警分局連日來加派警力到蒜頭產區巡邏「護蒜」，不料仍被宵小盯上偷拔，蒜農氣得PO網說「蒜頭種到腰都挺不直，拜託不要再拔了」，研判是內行人所為，警方已調閱監視器追查中。

蒜農PO文指出，一開始被偷拔時想說沒關係，可能有人很需要蒜頭，沒想到隔個2、3天竟又來「光顧」，且愈拔愈多，實在很誇張，做田真的很辛苦，種蒜頭種到腰都挺不直，眼看快收成，拜託小偷不要再來採了。

縣議員賴清美昨天到伸港鄉蒜田關心蒜頭採收狀況時指出，伸港紅蒜頭遠近馳名，經常是才剛採收都還沒上市，就被盤商或老饕來田裡全部收購，卻也因此引發宵小覬覦。過去曾發生有蒜農一早下田要採收蒜頭，卻發現整園的蒜頭一夜之間被拔光的慘狀，還有蒜農把才剛採收的蒜頭放在田間晾乾，隔天去回收時，卻發現整個菜園的蒜頭全部不見，讓蒜農人心惶惶。

她說，伸港鄉紅蒜頭種植面積愈來愈少，這是因為蒜農的年紀愈來愈大，務農很辛苦，年輕一代多半都不願接手；今年紅蒜頭非常大顆，由於進入採收期，蒜農都希望警方能加強巡邏，不要讓宵小得逞，保護蒜農辛苦栽種的成果。

賴清美說，雖然警方說本案已在過濾周邊監視器，清查可疑人車，並加強巡邏。警方研判不是專業的盜採，應為路過民眾下田偷採幾顆，但蒜頭畢竟是蒜農辛苦耕種，希望警方能持續執行「護蒜」勤務，派員加強園區巡邏勤務，杜絕宵小可乘之機。

