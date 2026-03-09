為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    茂林守護紫斑蝶回家 「國道讓蝶道」勇奪柏林旅展全球第2名

    2026/03/09 07:57 記者蘇福男／高雄報導
    茂管處以「國道讓蝶道－打造紫斑蝶的回家之路」為題，勇奪柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」全球第2名。（茂管處提供）

    每年冬天有數十萬隻紫斑蝶南下高雄茂林山區渡冬，隔年春天蝶群再集體北返，茂林國家風景區管理處2007年起啟動「人讓蝶」行動，上週並以「國道讓蝶道－打造紫斑蝶的回家之路」為題，勇奪柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」全球第2名，讓全球旅客看見台灣守護地球和發展永續觀光的決心。

    茂管處表示，紫斑蝶是茂林最珍貴的自然資產，每年冬天有數十萬隻紫斑蝶南下茂林山區渡冬，形成難得一見的「紫色蝶瀑」，茂林國家風景區內因而擁有全球唯二的「越冬型蝶谷」，隔年春天蝶群再集體北返。

    為守護北返蝶群免於因跨越高速公路遭行車氣流捲入造成「路殺」，茂管處自2007年起展開跨部會合作，攜手交通部高速公路局和台灣紫斑蝶保育協會啟動「國道讓蝶道」行動，透過設置防護網、導引植栽及動態監測、封閉外側車道，以確保蝶群安全通行，這項持續17年之久的「人讓蝶」行動，成功將紫斑蝶路殺死亡率從30‰降至3‰以下，展現極其卓越的跨領域協作機制。

    活動不僅限於技術層面的保護，更深度整合地方文化與社區能量，茂管處大力復育紫斑蝶棲地，包括租用60公頃私有地禁止伐木，以保護越冬棲地，並聘請在地原住民部落居民擔任巡邏員和環境教育講師，這種將保育意識扎根地方、帶動部落創生的模式，深獲國際評審肯定。

    2026柏林國際旅展（ITB Berlin）上週在德國柏林熱鬧登場，茂管處以「國道讓蝶道－打造紫斑蝶的回家之路」為題，在全球數百個競爭激烈的旅遊目的地脫穎而出，勇奪「綠色目的地故事獎」（Green Destinations Story Awards）的「自然與景觀」（Nature and Scenery）類別全球第2名。

    茂管處長柯建興表示，透過「國道讓蝶道」的實踐，我們向世界證明經濟發展與環境生態可以共生共榮，此次獲獎不僅是對茂林長期深耕生態保育的國際肯定，更是台灣推動永續旅遊的重要里程碑，茂管處未來將持續與在地部落夥伴攜手，深化環境教育與綠色旅遊的連結，讓茂林成為全球旅客心中最具代表性的永續旅遊示範區。

