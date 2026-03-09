為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    清明連假前2個週休假日 國道享7折通行優惠

    2026/03/09 07:21 記者張協昇／南投報導
    清明節連續假期，國道通行費提前兩2個週休假日採單一費率再7折優惠措施。（資料照，記者張協昇攝）

    清明節連續假期，國道通行費提前兩2個週休假日採單一費率再7折優惠措施。（資料照，記者張協昇攝）

    今年清明節連續假期為4月3日（週五）至4月6日（週一）共計4天，高速公路局為鼓勵民眾提前返鄉祭祖，以分散掃墓人流及車潮，在清明連假前2個週休假日，即3月21日、22日以及3月28日、29日共4天，國道通行費將單一費率再7折優惠措施，高公局建議民眾多加利用避開掃墓尖峰，省時又省錢。

    高速公路局中區養護工程分局（簡稱高公局中分局）也指出，每年清明節祭祖掃墓時節，國道中區沿線包括國1三義、銅鑼、頭份路段，以及國3後龍、通霄、清水、沙鹿、龍井、草屯、名間、竹山等路段，鄰近墓區經常發生民眾於墓園焚燒雜草或燃燒紙錢造成大範圍火燒山事件，不僅造成空氣污染，瀰漫煙霧也嚴重影響國道行車視線，危及行車安全，去年清明節前後即發生3起火燒山或邊坡事件。

    高公局中分局表示，若於國道沿線發現民眾露天燃燒造成空氣污染影響行車安全，將請市政府環保局依「空氣污染防制法」第32條規定處置，也呼籲民眾連假期間開車上國道前務必做好車況檢查，並妥善規劃行程，可先下載「高速公路1968」App或至高速公路即時路況資訊網站查詢國道路況，掌握即時國道路況，彈性調整行車路線，避免塞車影響行程。

    清明節連假即將到來，高公局中分局呼籲民眾勿露天燃燒，以免影響高速公路行車安全。（高公局中分局提供）

    清明節連假即將到來，高公局中分局呼籲民眾勿露天燃燒，以免影響高速公路行車安全。（高公局中分局提供）

    高速公路邊坡發生火警，濃煙瀰漫，嚴重影響行車安全。（高公局中分局提供）

    高速公路邊坡發生火警，濃煙瀰漫，嚴重影響行車安全。（高公局中分局提供）

