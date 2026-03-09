為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    先天性心臟病有早期徵兆 家長不可忽視

    2026/03/09 06:58 記者張協昇／南投報導
    彭瀠萱醫師（如圖）指出，孩童若出現胸悶、心悸、暈厥等情形應提高警覺。（南投醫院提供）

    先天性心臟病是最常見的新生兒先天性異常之一，指的是嬰兒在出生時心臟結構發育異常，進而影響血液循環與心臟功能，惟非危急型先天性心臟病不一定會在嬰幼兒或孩童早期出現明顯症狀，衛福部南投醫院醫師提醒家長，若孩子在成長過程中出現心雜音、生長發育遲緩、運動耐受不佳，或有胸悶、心悸、暈厥等情形，應提高警覺，儘早帶至兒童心臟科接受進一步檢查，把握治療時機。

    南投醫院小兒心臟科醫師彭瀠萱指出，先天性心臟病的發生率約為每千名新生兒中就有8名，其中約五分之一至四分之一屬於「危急型先天性心臟病」，必須在出生後1年內接受外科手術或心導管介入治療。

    彭瀠萱醫師表示，危急型先天性心臟病的寶寶，常在出生後數天至數週內出現嗜睡、餵食困難、呼吸急促等心臟衰竭症狀，或是嘴唇發黑、四肢發紫等發紺現象，若未及時診斷與治療，恐導致嚴重併發症，甚至危及生命。目前臨床上可透過出生滿24小時後進行血氧飽和度篩檢，協助早期發現危急型先天性心臟病，但仍約有四分之一的病例無法透過此方式篩檢出來，最終診斷仍須仰賴心臟超音波檢查。

    彭瀠萱強調，先天性心臟病的嚴重程度差異甚大，輕者可能僅為心房或心室間的小缺損，重者則可能出現心臟部分結構發育不全，或心臟與大血管連接異常，對生命造成威脅，正確診斷與即時治療，能大幅提升病童的存活率，並降低後遺症風險，關鍵就在於「早期發現」。

