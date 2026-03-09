為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大坑步道一年遊客250萬人次 議員建議設假日簡易急救站

    2026/03/09 06:56 記者蘇金鳳／台中報導
    大坑九號步道登山人愈來愈多，議員希望能設立簡易急救站。（記者蘇金鳳攝）

    大坑九號步道登山人愈來愈多，議員希望能設立簡易急救站。（記者蘇金鳳攝）

    台中市大坑步道已成熱門登山路線，每年遊客高達250萬人次，假日更是登山客如織，市議員賴順仁表示，因應登山客多為中壯年及長輩在登山時可能產生的不適，及夏季中暑及蛇類容易出没咬傷人的問題，建議在大坑九號步道觀音亭設假日長期簡易救護站，以因應緊急狀況。

    觀光旅遊局表示，因應大坑6至10號登山步道登山安全與緊急救護需求，市府目前已就步道的涼亭、平台等休憩節點設置急救箱及AED等設備，並定期巡檢設備及補充耗材，以供民眾遇有輕微擦挫傷等非重大傷害時可簡易處置使用；針對中重度病人，因處置方式具高度專業性，經評估仍宜由專業救護人員及醫療體系即時接手處置，建議登山民眾發生重大傷害時，應儘速聯繫119緊急救護資源或由相關人員後送至鄰近急救責任醫院接受適當醫療處置宜為適切，以免耽誤救援黃金時間，保障緊急傷病患生命安全。

    台中市的大坑有14條，是中部登山休閒最熱鬧的區域，不但平時登山的人潮就相當多，假日更是滿滿的登山客，尤其是9號步道更是因為有農夫市場，宛如菜市場。

    市議員賴順仁表示，大坑6至10號步道登山的民眾相當多，雖已有不少年輕人也愛爬，但是多數還是長輩及中壯年，有很多人向他反映，曾在登大坑步道時，身體不適，不敢叫救護車，只能在現場休息，身體比較好才下山。

    賴順仁更表示，除了長輩有不舒服的問題，因為山區多蛇，若是在途中發生被蛇類咬傷，還有人因天氣太熱而中暑、不小心跌倒等意外事故，若是在大坑九號步道設假日長期簡易急救站，可馬上有醫護人員處理。

    他建議可設在觀音亭，因為是多個登山步道的交會點，而且救護車可以開上來。

    市議員認為簡易急救站可設在觀音亭附近。（記者蘇金鳳攝）

    市議員認為簡易急救站可設在觀音亭附近。（記者蘇金鳳攝）

    大坑步道逢假日就遊客如織。 （記者蘇金鳳攝）

    大坑步道逢假日就遊客如織。 （記者蘇金鳳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播