依據「一區一重點」就業特性 桃市府精準規劃婦女培力發展

桃市府執行「一區一重點」策略助女力出頭天，婦幼局長杜慈容（前排右2）肯定復興食農等女性青農助部落婦女就業。（記者李容萍攝）

今天3月8日是國際婦女節，據統計，桃園市女性勞動力參與率自2023年起持續領先六都，去年下半年攀升至55.76%，高出全國平均逾3個百分點。然而，女性就業常面臨托育壓力、職場刻板印象、中高齡市場接受度低等障礙，市府盤點全市13個行政區女性就業樣態，依據各區特性規劃更精準的婦女培力與發展路徑，執行「一區一重點」策略，目前已在5區啟動，今年將再擴增3區，逐步涵蓋全市。

市府婦幼局長杜慈容表示，在各行政區女性各年齡層人口數中，復興區0至14歲占15.6%及女性身心障礙比例都是最高，女性勞動參與率偏低，許多育齡婦女因文化因素或傳統文化習慣，留在部落育兒或從事季節性農林、編織手工等工作，復興區也是全市經濟最弱勢區域。

杜慈容說，市府攜手復興區公所以「人力銀行」為概念，打造專屬婦女的就業媒合平台，由於許多婦女上午10點後才能工作，下午3、4點須回家接小孩，方案特別考量照顧需求，提供彈性工時的工作場域，讓女性兼顧家庭與就業。

目前已盤點復興區在地婦女與地方產業的彈性工時級工作機會的媒合，包括復興食農負責人王姿怡等6位女性青農產業以「地方創生」、「女人幫助女人」理念，期盼用食農教育連結世代，用婦女服務強化社區韌性，讓復興區的農業、文化與生活，在青農與在地居民的共同努力下持續發光。

另外，以異國美食聞名的桃園後站商圈推動體驗式美食經濟，合作NGO團體結合商圈內多家商家，規劃美食走讀結合文化導讀路線，由新住民女性擔任導讀人員，帶領民眾手作異國美食等體驗活動，讓女性獲得實質收入，而非單純的志工服務。

婦幼局婦女發展及權益科長江幸子提到，市府去年起透過數據分析與地方座談，尋找各區就業趨勢與需求，目前已在蘆竹、復興、桃園、楊梅、大溪5區分別媒合在地團體，推動各具特色的婦女就業方案；去年工作重點在於盤點各區資源、尋找適合的在地推動團體，確認團體有意願且熟悉該領域，各區方案今年起將持續推動。

