桃園新明國小游泳池赫見生鏽鐵屑 獲300萬補助改善

桃園中壢新明國小游泳池漂浮生鏽的鐵屑，原因竟是建築屋頂結構體鏽蝕掉落，該校啟動改善工程即將完工。（王珮毓提供）

桃園市中壢區新明國小游泳池，提供南桃園多所國小1年近8000人次使用該場地上游泳課，民進黨桃園市議員王珮毓去年9月接獲家長陳情，該泳池漂浮生鏽的鐵屑，原因竟是該建築屋頂結構體鏽蝕掉落，影響泳池衛生及使用安全性。該校啟動改善工程從源頭處理問題，除屋頂外連同游泳池維護等相關工程，整體預計4月完工可重新開放使用。

王珮毓說，去年9月接獲家長陳情，反映新明國小游泳池出現「生鏽的鐵屑」掉落情況，進一步了解後發現竟是泳池建築年久老舊，鋼骨棟屋頂結構體鏽蝕嚴重，導致鏽蝕鐵屑不定期掉落至池面，不僅影響水質與環境衛生，更讓家長擔心孩子在此游泳的安全性與健康。

請繼續往下閱讀...

王珮毓提到，新明國小游泳池提供南桃園多所國小游泳課使用，使用者眾多，初步屋頂只有掉落鐵屑，若未及時處理，恐會造成更大的危害。她立即向市府爭取，針對該校游泳池屋頂鋼樑結構全面改善，目前工程已啟動全速進行中，期盼還給孩子以及民眾一個更安全、安心的運動空間。

對此，市府教育局副局長賴銀奎表示，市府已補助300萬元經費改善新明國小游泳池相關工程，目前工程進度83.5％，預計3月15日完工。另外為讓學童及民眾使用游泳池有較好的體驗，一併施作泳池相關設備維護，整體工程預計4月完工，後續將重新開放各校游泳課程使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法