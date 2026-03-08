台韓大戰太緊張！麵店老闆不煮麵盯電視：讓我看完第10局

台韓大戰台灣隊以5：4成功擊敗韓國。（特派記者陳志曲攝）

2026年世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰台灣隊以5：4成功擊敗韓國。有網友分享，他中午在麵店點了餐，不過老闆全神貫注的看著電視，並要客人先吃桌上的披薩、炸雞，直呼「讓我看完這最後第10局（延長賽）」，讓網友笑說，「好愛台灣人的精神狀態」。

一名網友在臉書分享，他中午在麵店點了餐，並等了15分鐘，只見老闆無動於衷，還在盯著電視看著費仔。隨著扣人心弦的賽況，不斷喊著，「歐耶！爽！」，擊出全壘打的那一刻，老闆甚至還跑來跟餓著肚子的客人擊掌。

請繼續往下閱讀...

網友問老闆，「不是啊，老闆你有沒有要去廚房煮麵啊⋯⋯」老闆回覆，「肚子餓的話，麻煩先吃桌上的披薩、炸雞、喝可樂，好嗎？讓我看完這最後第10局」。原PO笑說，於是台灣5：4擊敗韓國，真爽；而我在麵店吃披薩，免費。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「披薩比麵成本高！老闆誠意有到位」、「老闆完全有備而來，看來應該是泡菜披薩？」、「好愛台灣人的精神狀態」、「避免客訴準備的」、「老闆今天根本沒打算煮麵」、「台灣人最熱血團結的時刻！老闆這是預謀的罷工了吧」、「老闆最後是不是煮辛拉麵」、「今天真的要體諒老闆」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法