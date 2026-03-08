性別平權！桃園市市級總工會 先後誕生首位女性理事長

桃園市長張善政（左5）月前出席桃園市總工會感恩餐會，圖左6起為陳若蘭、施淑華、李信燕3位女性理事長。（桃園市勞動局提供）

今天是3月8日國際婦女節，桃園市政府勞動局為落實性別平權及提升女性在工會決策中的參與度，持續推動「工會幹部成長營─性平種子培力營」及「公民參與討論會」，透過教育培訓與討論平台，凝聚女性幹部的經驗與想法，促進工會內部多元、平等參與。

令人振奮的是，桃園市總工會及桃園市產業總工會於2025年分別產生首位女性理事長陳若蘭（創會74年來首位）及施淑華（創會21年來首位），中華民國國際機場工會聯合會也跟進誕生首任女性理事長李信燕（創會15年來首位），進一步深化工會的民主治理與女性代表性，展現女性在工會決策中的積極參與與影響力。

請繼續往下閱讀...

勞動局勞資關係科長董純惠表示，桃園市2024年工會總計553家，2025年成長到561家，包括3家市級總工會、3家聯合組織、187家企業工會、341家職業工會、27家產業工會，工會會員人數達23萬4814人；2024年度工會女性幹部為1480人（32.95％）、男性3011人（67.05％）；至2025年度，女性幹部已成長至1525人（36.53％）、男性2650人（63.47％），顯示市府推動性別平權措施已逐步見效。

勞動局展望今年度將持續辦理性別培力課程與幹部進階訓練，並鼓勵工會在申請辦理勞工教育時增加性別平權教育課程，對此類課程提供加碼補助，以加強工會對性別平權的意識；同時，市府將持續鼓勵工會落實性別比例原則，優化公民參與機制，並將女性幹部的實務建議納入政策精進，強化女性在決策層的實質參與。

勞動局長李賢祥強調，未來將以「深化民主、制度強化」方向，讓女性幹部在工會決策中發揮更大影響力，打造性別友善的工會與職場環境，持續提升勞工地位與生活品質。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法