為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    有台積電加持？「天穿日」寶山嘉年華卡司太堅強 2萬人進場同歡

    2026/03/08 22:52 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣寶山鄉長邱振瑋（左）說，藉著邀請蕭煌奇等全國知名音樂人到寶山演出，帶動寶山的藝文活動量能。（寶山鄉公所提供）

    新竹縣寶山鄉長邱振瑋（左）說，藉著邀請蕭煌奇等全國知名音樂人到寶山演出，帶動寶山的藝文活動量能。（寶山鄉公所提供）

    今天是客家天穿日，客家族群依例過了農曆正月廿「天穿日」才算過完春節，而把握2026春節的尾巴，新竹縣寶山鄉今晚舉辦「2026寶山嘉年華音樂盛典」，邀請告五人、蕭煌奇以及王識賢等知名歌手輪番演出。鄉長邱振瑋說，至少有2萬人次先後到場同歡，打破過去給人「靜謐客庄」的印象。

    邱振瑋說，活動預告出爐時，就有很多網友在PTT、Dcard熱烈討論今晚音樂盛典的演出陣容，有人直呼「簡直是跨年等級」、「寶山鄉公所是不是有台積電加持？卡司強得太離譜」。這股從網路大數據延燒到現實的熱力在今晚展現，果然不同凡響。

    白天公所另推出「寶山好物集」規劃60個攤位的嘉年華市集，有寶山的柑橘加工品、客家美食，也有文創手作與公益遊戲，並有「Fun遊趣」的闖關活動。

    晚會重金請來的告五人、蕭煌奇、王識賢等藝人，稱得上是寶山有史以來最為星光閃耀。晚會開始後，艾薇、派偉俊、閻奕格等歌手輪番上陣，資深歌手王識賢帶來多首經典歌曲、跨年晚會上的女神安心亞則依舊火辣現身、金曲歌王蕭煌奇深情獻唱後，由告五人壓軸，帶領所有齊聚寶山的歌迷和鄉親們，大家一起揮別今年的客家天穿日，迎接全新的一年。

    邱振瑋說，這場晚會吸引超過2萬人次到場同樂，他想展現的就是「寶山也是有實力辦全國性大型盛事的！」所以未來將持續爭取資源，讓寶山越來越熱鬧、越來越被看見。

    資深歌手王識賢（右2）獻唱多首經典曲目。（寶山鄉公所提供）

    資深歌手王識賢（右2）獻唱多首經典曲目。（寶山鄉公所提供）

    告五人壓軸，帶領齊聚寶山的粉絲們，大家一起揮別今年的客家天穿日。（寶山鄉公所提供）

    告五人壓軸，帶領齊聚寶山的粉絲們，大家一起揮別今年的客家天穿日。（寶山鄉公所提供）

    新竹縣寶山鄉公所、代表會今晚邀請全國高知名度藝人舉辦晚會，寫下寶山鄉史新頁。（寶山鄉公所提供）

    新竹縣寶山鄉公所、代表會今晚邀請全國高知名度藝人舉辦晚會，寫下寶山鄉史新頁。（寶山鄉公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播