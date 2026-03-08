有台積電加持？「天穿日」寶山嘉年華卡司太堅強 2萬人進場同歡

新竹縣寶山鄉長邱振瑋（左）說，藉著邀請蕭煌奇等全國知名音樂人到寶山演出，帶動寶山的藝文活動量能。（寶山鄉公所提供）

今天是客家天穿日，客家族群依例過了農曆正月廿「天穿日」才算過完春節，而把握2026春節的尾巴，新竹縣寶山鄉今晚舉辦「2026寶山嘉年華音樂盛典」，邀請告五人、蕭煌奇以及王識賢等知名歌手輪番演出。鄉長邱振瑋說，至少有2萬人次先後到場同歡，打破過去給人「靜謐客庄」的印象。

邱振瑋說，活動預告出爐時，就有很多網友在PTT、Dcard熱烈討論今晚音樂盛典的演出陣容，有人直呼「簡直是跨年等級」、「寶山鄉公所是不是有台積電加持？卡司強得太離譜」。這股從網路大數據延燒到現實的熱力在今晚展現，果然不同凡響。

白天公所另推出「寶山好物集」規劃60個攤位的嘉年華市集，有寶山的柑橘加工品、客家美食，也有文創手作與公益遊戲，並有「Fun遊趣」的闖關活動。

晚會重金請來的告五人、蕭煌奇、王識賢等藝人，稱得上是寶山有史以來最為星光閃耀。晚會開始後，艾薇、派偉俊、閻奕格等歌手輪番上陣，資深歌手王識賢帶來多首經典歌曲、跨年晚會上的女神安心亞則依舊火辣現身、金曲歌王蕭煌奇深情獻唱後，由告五人壓軸，帶領所有齊聚寶山的歌迷和鄉親們，大家一起揮別今年的客家天穿日，迎接全新的一年。

邱振瑋說，這場晚會吸引超過2萬人次到場同樂，他想展現的就是「寶山也是有實力辦全國性大型盛事的！」所以未來將持續爭取資源，讓寶山越來越熱鬧、越來越被看見。

資深歌手王識賢（右2）獻唱多首經典曲目。（寶山鄉公所提供）

告五人壓軸，帶領齊聚寶山的粉絲們，大家一起揮別今年的客家天穿日。（寶山鄉公所提供）

新竹縣寶山鄉公所、代表會今晚邀請全國高知名度藝人舉辦晚會，寫下寶山鄉史新頁。（寶山鄉公所提供）

