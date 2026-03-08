桃園燈會今晚閉幕 12天展期吸167萬參觀人次

「2026桃園燈會」打造全台唯一金屬動態飛馬主燈，點燈秀氣勢磅礴。（觀旅局提供）

為期12天的「2026桃園燈會」今（8）日晚間落幕，民眾把握最後一天，參觀人數比昨天週六還多，桃市府觀旅局表示，12天展期吸引167萬參觀人次。

桃園燈會自2月25日起於虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園展出，三大展區及全台唯一金屬動態飛馬主燈氣勢磅礴，從開展就吸引人潮，開幕當天邀請各國使節出席點燈儀式，展期最後1天，ICPC國際學生也特別來訪桃園燈會，這群科技菁英初次踏入展區，被眼前結合燈光與科技的燈飾吸引，直說：「桃園的夜晚實在太美了！」

觀旅局表示，今年燈會也導入50位志工導覽服務，其中更有多位新住民志工加入，提供英語、日語、越南語、泰語及印尼語等多語服務，3個燈區共計導覽約25萬人次，首度推出的舊城燈會導覽活動，則由在地導覽團隊帶領民眾走讀桃園歷史街區，讓民眾從白天舊城漫步到夜晚賞燈，感受城市文化與光影藝術交織的魅力。

觀旅局表示，前來賞燈的民眾主要以搭乘接駁車前往會場為首選，周邊YouBike站點借還車次更有明顯增加，每日平均租借次數提升約300次，相較非燈會期間周轉率上升約24%，在多管齊下的疏運策略下，確實有效緩解燈會周邊道路交通，此外，展區導入25組「AIoT智慧垃圾桶」，透過8分滿自動通報優化清運，活動期間總計通報110次並及時清理，避免垃圾滿溢，同時使用專用垃圾袋引導攤商與民眾從源頭減量及分類。

桃市府表示，桃園燈會的圓滿成功，不僅歸功於國內外藝術家與在地產業的通力合作，更要感謝每一位來到現場、用熱情點亮桃園夜空的民眾，12天的盛會向全台灣展示了桃園身為國門之都，既擁有堅強的航太實力，也具備溫潤的人文厚度，市府將延續這股創意與活力，迎接今年9月的「2026台灣設計展在桃園」。

