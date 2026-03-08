樂天女孩陸筱晴氣喘提早返台 機上廣播「台灣贏韓國」全機歡呼慶祝

陸筱晴（左）分享，在返台的飛機上時，機師透過廣播報喜「台灣贏韓國」，機艙內瞬間充滿歡呼聲。（擷取自Threads@sunnie_cat0111）

2026世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰全台沸騰，人在東京幫台灣隊應援的樂天女孩舞蹈總監陸筱晴，昨日卻傳出身體不適，因氣喘被迫今日（8）急返台灣治療。然而，她在回程航班上，竟聽到機師透過廣播即時同步台灣隊奪勝的捷報，讓機艙內原先緊繃的氣氛瞬間沸騰。

樂天女孩舞蹈總監陸筱晴特地前往東京巨蛋幫台灣隊加油，但在對戰韓國隊前夕卻因花粉過敏突發嚴重氣喘，遺憾只能今日提前回台治療。

請繼續往下閱讀...

她在今日於Threads上分享，當她在機場候機時，身邊也全是關注戰況的台灣球迷們，但大家登機時球賽還沒比完，所以還不知道比賽結果，沒想到在飛機上，機師竟直接透過廣播報喜，告知旅客「台灣隊獲勝」的好消息，機艙內瞬間充滿了所有人的歡呼與鼓掌聲。

陸筱晴也於文中感性表示，「大家都歡呼了！好感動呀！！中華隊太棒了！！！」，她也附上現場英文版廣播的影片，並向網友們報平安，表示她已抵達台灣，出發前往醫院。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法