    首頁 > 生活

    台灣贏韓國祭品文成真！嘉義小商人豪送800碗虱目魚粥

    2026/03/08 22:01 即時新聞／綜合報導
    台灣隊重挫南韓隊。網紅「小商人」樂的兌現祭品文，將發放800碗虱目魚粥（特派記者陳志曲攝）

    WBC經典賽台灣隊以5比4擊敗韓國隊，網紅嘉義小商人昨（7日）發出祭品文，若台灣打贏韓國，將發500碗虱目魚粥，且柳賢振被張育成敲出左外野陽春砲，再多200碗。如今台灣如願打贏韓國，他又再加碼100碗，共800碗虱目魚粥明天起將於海產粥店分4天發放，網友也紛紛大讚，「說到做到真男人」。

    小商人在臉書發文表示，昨天承諾大家，若打贏韓國就發500碗虱目魚粥，敲了「柳胖」柳賢振一支全壘打再200碗，而本人因為贏球相當開心再加碼100碗，明晚6點將在嘉義市西區友愛路的尚青海產粥先發放200碗虱目魚粥。

    小商人表示，因為老闆一天只能生出200碗，這家也是一家在地人隱藏版的小店，他特別故意分享給各位，讓以後想吃的人得排隊，他也會找4天發滿800碗，並爽喊，「台灣讚啦，幹得好，贏韓國就是爽！」

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「雞表示這次終於沒我們的事了」、「好想去嘉義同樂」、「真的亂成一鍋粥了」、「希望大家吃的開心，一起挺台灣！」、「說到做到真男人」、「老闆就是大氣」。

