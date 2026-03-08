桃園家扶感恩餐會 陳政隆用一生回饋、從受助孩童到35年資深志工

扶幼主委謝文卿（左1）、桃園家扶中心主任張伏杉（右1）表揚資深志工陳政隆（左2），右2為陳妻。（記者李容萍攝）

桃園家扶中心今（8）日在中壢區舉辦志工授證表揚暨春節感恩餐會，席開23桌，會中由扶幼主委謝文卿偕市府社會局副局長蔡逸如表揚18名資深志工、2名卸任志工隊隊長。其中，60歲陳政隆從受扶助到成為服務35年的資深志工，期間因工作意外導致重傷，卻未減少他參與公益的熱忱，仍以行動持續回饋社會。

陳政隆10歲時父親因病過世，母親改嫁，在家族長輩安排下，他被迫離開母親，返回祖母家生活，為減輕家庭經濟壓力，放學後幫忙鄰居農務與各式粗工貼補家用。在鄰里介紹下，接受桃園家扶中心經濟扶助，參與家扶各項旅遊與戶外活動，讓他在沉重的家庭責任之外，得以短暫做回無憂的孩子。

1990年，陳政隆獲家扶之友會自立青年邀請投入高中生營隊服務，將兒時所感受到的溫暖延續下去。在營隊中負責生活組與二廚工作，細心照顧每位孩子，如同溫和的大哥哥般守護大家。平時也利用工作之餘投入各項愛家服務，包括修繕浴廁、油漆粉刷及環境整理等體力工作，總是默默付出、不求回報。

2012年，陳政隆在工作時不慎從高處墜落，造成腦部及脊椎受傷，復健過程艱辛漫長，所幸在家扶社工與志工夥伴如家人般的支持下，他堅持面對每日復健的疼痛與挑戰，雖然行動略受影響，卻未減損他參與公益的熱忱。每年家扶園遊會，總主動號召親友募集義賣品，坐鎮攤位招呼家庭與孩子。他一輩子把家扶當作自己的家，小時候獲得的扶持與歸屬感，成為一生回饋社會的動力。

另一位資深志工陳麗美在退休後即投入志工行列，2015年加入桃園家扶中心「桃園溫媽媽愛家服務隊」，秉持「有多少能力，就做多少事」的信念，長年熱心參與各項公益服務。無論是志工義賣、園遊會設攤、製作牛軋餅關懷案家、托育照顧，或提供電話諮詢服務等，她皆親力親為，以實際行動溫暖家庭與孩子，始終以「主動、熱忱」的態度投入團隊事務，帶領團隊營造尊重與關懷的氛圍，使志工夥伴在服務中獲得認同感與歸屬感。

桃園家扶中心主任張伏杉說，家扶長期提供弱勢家庭經濟扶助、兒少保護與寄養服務，有賴志工團隊的支持與協助，期盼號召更多有志之士加入志工行列，持續扶助弱勢兒少與清寒家庭自立茁壯。

桃園家扶中心資深志工陳麗美在退休後即投入志工行列。（記者李容萍攝）

桃園市政府社會局副局長蔡逸如（左1）與扶幼委員會主委謝文卿（右1）頒獎表揚資深志工。（記者李容萍攝）

