獨家》日月潭抽蓄發電2.0！明湖水庫加大容量 全台最大「電池」戰力升級

日月潭抽蓄發電提升至「2.0版」，透過加高下游明湖水庫（見圖）壩體增加庫容，讓潭區可放更多水發電，再利用抽蓄把水回抽至潭區「儲能」，使全台最大「儲能電池」戰力升級。（台電大觀發電廠提供）

日月潭不僅是觀光湖泊，還是重要「抽蓄發電」水庫，除在用電尖峰發電，也在離峰將發電後的水回抽至日月潭「儲能」，成為全台最大「儲能電池」，近期台電還將抽蓄發電提升至「2.0版」，把下游明湖水庫壩體加高，增加近100萬噸庫容，預計每年發電量可多222.3百萬度，擴充日月潭「大電池」戰力，讓供電「救援投手」日月潭，穩定全台電力調度。

管理日月潭水庫的台電表示，日月潭作為抽蓄發電水庫，代表發電後的水不會用完就流掉，而是先存在下游的明湖水庫，待用電離峰、供電充裕時，再把水抽回日月潭，以便下次用電尖峰可立即放水發電，達到「一滴水發N次電」效益。

請繼續往下閱讀...

近年隨著風力、太陽能發電日益吃重，但再生能源會因日照、風勢強弱，導致發電量變動性大，而水力發電具備立即滿載發電的「救火隊」特性，便成為供電韌性不可或缺的重要角色。

台電表示，近期已斥資2.4億元，把下游的明湖水庫壩體加高1.9公尺，增加水庫近100萬噸庫容，使水庫達到790萬噸滿庫狀態，預計可讓大觀發電廠每年多發222.3百萬度電。

最近發電廠每逢假日，也都會對明湖水庫水量滿載進行測試，由於清晨6點多水庫就蓄滿，同仁也都早起配合作業，對於周圍邊坡、壩體安全等進行檢查，每當測試蓄滿水量，水庫岸邊還可見植栽樹木入水，形成特殊景象。

台電說，在下游水庫加大後與日月潭互相搭配，代表日月潭可放更多水、發更多電，也使原本的儲能「大電池」升級成更大顆，若未來供電面臨突發狀況，身為「救援投手」的日月潭，就能上場發更多電，投更多局數「救火」，維持全台供電穩定與電力韌性。

日月潭抽蓄發電加大下游水庫容量，讓潭區可放更多水發電，再透過抽蓄把水回抽至潭區「儲能」，擴充日月潭「大電池」戰力，穩定全台電力調度。（記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法