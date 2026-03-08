泰國台灣客家同鄉會25週年 古秀妃：盼更多交流推動文化傳承

成立於2000年的泰國台灣客家同鄉會近日慶祝25週年，客委會主委古秀妃受邀出席見證。（客委會提供）

成立於2000年的泰國台灣客家同鄉會近日慶祝25週年，客委會主委古秀妃受邀出席，她表示，客家族群向來以團結互助、勤奮刻苦的精神在世界各地打拚，同時也將客家文化帶向國際舞台，期盼未來透過更多文化交流與合作，讓國際社會更加認識台灣客家，並持續推動客家文化在全球的發展與傳承。

近日「泰國台灣客家同鄉會成立25週年慶暨第12、13屆理事長交接典禮」於泰國曼谷舉行，各地的客家社團代表與僑界人士齊聚一堂見證。交接典禮由古秀妃、駐泰台北經濟文化辦事處藍夏禮大使及亞洲台灣客家聯合總會總會長邱泳芳共同監交。第13屆理事長由邱顯奇接任，監事長為謝文桂。典禮中亦頒發諮詢委員證書予多位長期支持客家社團發展的僑界人士。

請繼續往下閱讀...

古秀妃致詞表示，很高興能在泰國與來自菲律賓、越南、馬來西亞、新加坡、緬甸及柬埔寨等地的客家鄉親齊聚一堂。她並代表客委會向主辦單位及籌備團隊表達感謝，肯定各界長期投入心力，使海外客家文化得以持續傳承與發展。

此次活動適逢客家重要節日「天穿日」，更具象徵意義。典禮除舉行交接儀式外，也安排客家文化表演與25週年慶祝活動，展現海外客家社群團結互助、薪火相傳的精神，為未來客家文化在國際的發展持續注入動能。

泰國台灣客家同鄉會由創會理事長黃員教與多位客家鄉賢共同發起，致力凝聚在泰客家鄉親情誼並推廣客家文化。多年來同鄉會積極舉辦文化交流活動，也經常邀請台灣藝文團體赴泰演出，並組團回台參與國慶活動及客委會相關會議，促進海內外客家社群交流。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法