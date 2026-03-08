週一冷氣團南下！北東濕冷防大雨 中南部留意日夜溫差

週一基隆北海岸、宜花地區及恆春半島有局部大雨或是局部較大雨勢發生的可能，竹苗地區及中南部山區也有零星降雨機會。（記者方賓照攝）

週一（9日）受大陸冷氣團影響，氣溫由北往南轉涼，北台灣整天體感偏冷，預測晚間低溫將降至15度左右。桃園以北及東半部降雨增多，尤其基隆北海岸、宜花地區可能有局部大雨發生，中南部則維持多雲到晴，但需注意較大的日夜溫差，提醒民眾適時增減衣物。

中央氣象署預報，週一大陸冷氣團南下，清晨各地低溫約15至19度，白天北台灣高溫略為下降，預測北部及宜花高溫約18至21度，台東約24度，中南部可達26至27度，而隨著冷空氣持續南下，到了晚間，北部宜蘭低溫降到15至16度，中南部及花東低溫也降到16至18度，中南部日夜溫差較大。

降雨方面，週一迎風面水氣增加，雲量較多，降雨主要集中在桃園以北、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島，其中基隆北海岸、宜花地區及恆春半島有局部大雨或是局部較大雨勢發生的可能，竹苗地區及中南部山區也有零星降雨機會，中南部平地則為多雲到晴。

週一離島方面，澎湖陰天，17至20度；金門晴時多雲，12至18度；馬祖陰時多雲短暫雨，11至13度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週二持續受到大陸冷氣團影響，北部及東北部偏冷，其他地區日夜溫差大，各地低溫14至17度，受到華南水氣通過影響，中部以北有短暫陣雨發生機會；週三大陸冷氣團減弱，北部東北部高溫回升到19至21度，中南部及東南部高溫回升到24至27度，低溫14至15度；週四另波大陸冷氣團又南下，各地氣溫又下降。週五冷氣團減弱，各地早晚低溫將回升到15至20度。週六偏東風到偏南風影響，各地天氣好轉，晴時多雲。

紫外線指數方面，週一新北、台北、基隆、宜蘭為「低量級」；桃園、新竹、苗栗、花蓮、台東、澎湖、金門、連江為「中量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。

空氣品質方面，週一大陸冷氣團南下，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部及雲嘉南短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週一白天北部及宜花高溫約18至21度，台東約24度，中南部可達26至27度，而到了晚間，北部宜蘭低溫降到15至16度，中南部及花東低溫則降到16至18度。（擷取自中央氣象署網站）

週一的紫外線指數，新北、台北、基隆、宜蘭為「低量級」；桃園、新竹、苗栗、花蓮、台東、澎湖、金門、連江為「中量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週一的空氣品質，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部及雲嘉南短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

