    首頁 > 生活

    寒冬有暖流！基隆長庚包場電影院 陪兒少看電影

    2026/03/08 20:14 記者俞肇福／基隆報導
    基隆長庚醫院攜手基隆家扶中心，由長庚醫院出錢包場電影院，請基隆市部分國中、國小學生看電影。（圖為基隆長庚醫院提供）

    基隆長庚醫院攜手基隆家扶中心，由長庚醫院出錢包場電影院，請基隆市部分國中、國小學生看電影。（圖為基隆長庚醫院提供）

    基隆長庚醫院於今天（8日）與基隆家扶中心共同攜手關懷兒少活動，基隆長庚醫院邀請多所學校舉辦看電影趣和長期關懷兒少團體的共同參與，以陪伴式關懷並透過生動的電影欣賞及有獎徵答，提升兒童對於自我保護及尊重他人界線的重要性。

    基隆長庚醫院耳鼻喉科主任羅正民醫師說，他受命代替基隆長庚醫院院長吳俊德轉達對兒少的關懷，基隆長庚醫院 自2○18年以來，每年投下超過1○○萬公益基金，邀請各界關注公益尤其兒少團體和學校。陪伴式關懷電影活動，每年超過4場次，利用假日攜手邀請基隆市在地的國中、國小師生參與，在基隆秀泰影城包場包廳舉辦「看電影趣」活動。

    基隆市議長童子瑋特助林文琛指出，感謝長庚醫院能用這種「看電影趣」的方式，透過寓教於樂的方式，讓孩子們在享受電影的同時，學習到兒少保護的知識，提升社會大眾對此議題的認識與重視。

    民進黨基隆市議員陳宜說，她身為民意代表，家庭親子關係很薄弱，時間常被選民服務壓縮，所以能陪伴孩子時間更緊繃；她謝謝基隆長庚醫院，讓她在選民服務做公益的同時，也能有陪伴孩子的親子時間。

    明德國中校長徐仁斌指出，身為教育的守護者，只要能提供同學身心靈活動，都是值得推廣和鼓勵。而且參與看電影活動，邀請師生看電影，讓關懷兒少的方法更多元。

    基隆家扶中心主任黃詩文說，根據官方數據顯示，2○24年台灣共出現1○81○件兒少保護案，其中52％為身體不當對待，32％為性不當對待，顯示在兒童保護工作上仍有待改進。在此背景下，長庚醫院的公益看電影活動包場包廳外還設計有獎徵答，讓參與的學生能了解身體界線的重要性，並在實體及虛擬世界中學會如何保護自己和尊重他人。

